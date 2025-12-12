Juuri nyt Avaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on perunut matkansa Yhdysvaltoihin. Hän ei osallistu Suomen ensimmäisen F-35- hävittäjän luovutustilaisuuteen Fort Worthissa Texasissa ensi tiistaina.

Kirjeenvaihtaja: Linjat ovat käyneet kuumina, jopa kesken presidentin valtiovierailun – vahvistus: Stubb Berliiniin

Kuvassa Stubb Alankomaiden kuninkaan Willem-Alexanderin kanssa Haagissa. Handout

Puumalainen kertoo, että yhteydet rauhanneuvotteluiden takia ovat viime viikkoina käyneet hyvin kuumina Euroopan, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä.