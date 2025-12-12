Kirjeenvaihtaja: Linjat ovat käyneet kuumina, jopa kesken presidentin valtiovierailun – vahvistus: Stubb Berliiniin
2:30Stubb perui Yhdysvaltain matkansa yllättäen. Syynä Ukraina-neuvottelujen tilanne.
Julkaistu 12.12.2025 20:17
Jari Heikkilä
jari.heikkila@mtv.fi
MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja kertoo, että Yhdysvaltojen osallistuminen Ukrainan rauhanneuvotteluihin liittyviin kokouksiin on edelleen avoin kysymys.
Tasavallan presidentti Alexander Stubbon perunut matkansa Yhdysvaltoihin. Hän ei osallistu Suomen ensimmäisen F-35- hävittäjän luovutustilaisuuteen Fort Worthissa Texasissa ensi tiistaina.
Presidentti osallistuu sen sijaan alkuviikosta Euroopassa käytäviin keskusteluihin liittyen Ukrainan rauhanneuvotteluihin.
Stubb on parhaillaan viimeistä päivää valtiovierailulla Alankomaissa. MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen on seurannut Stubbin valtiovierailua Haagissa.
Kuvassa Stubb Alankomaiden kuninkaan Willem-Alexanderin kanssa Haagissa.Handout
Puumalainen kertoo, että yhteydet rauhanneuvotteluiden takia ovat viime viikkoina käyneet hyvin kuumina Euroopan, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä.
– Stubbkin sanoi tiedotustilaisuudessaan, että myös tänään yhteyksiä on pidetty valtiovierailun ollessa kesken.
14:57Stubb puhui perjantaina medialle valtiovierailullaan Alankomaissa.
Puumalainen toteaa, että eilen vierailuohjelmaa jouduttiin muuttamaan niin, että Stubb ja Alankomaiden pääministeri Dick Schoof ehtivät mukaan halukkaiden koalition etäkokoukseen.
Kokouksia eurooppalaisten välillä on luvassa lähipäivinä lisää.
– Mediatietojen mukaan Ukraina, Britannia, Saksa ja Ranska kokoustavat huomenna Pariisissa. Saksan liittokanslerin virasto taas tiedotti hetki sitten, että (Ukrainan presidentti Volodymyr) Zelenskyi sekä useita muita EU- ja Nato-maiden johtajia tulee Berliiniin maanantaina.
Stubb tapasi valtiovierailullaan myös Alankomaiden pääministerin Dick Schoofin.AFP / Lehtikuva
Myös presidentti Stubb osallistuu maanantaina Berliinin keskusteluihin, tasavallan presidentinkanslia vahvistaa.
Puumalainen kertoo, että Yhdysvaltojen osallistuminen tuleviin kokouksiin on edelleen avoin kysymys.
– Eurooppalaiset kyllä haluaisivat Yhdysvallat mukaan, mutta Valkoisen talon mukaan ainakaan presidentti (Donald) Trump ei halua kokouksiin, joissa tuloksia ei ole odotettavissa. Tietysti alemman tason osallistuminen on mahdollista.