Puolustusbudjetin kasvattaminen vie Ruotsia lähemmäs Nato-maiden sopimaa tavoitetta.
Ruotsin hallitus kasvattaa maan puolustusbudjettia ensi vuonna vajaalla 2,5 miljardilla eurolla. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Lisäys nostaa Ruotsin puolustusbudjetin vuonna 2026 noin 16 miljardiin euroon. Ruotsin puolustusbudjetti vuodelle 2025 on runsaat 13,5 miljardia euroa eli kasvua tulee noin 18 prosenttia.
– Tämä on suuri askel Ruotsin puolustuksen varustamisessa, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina Reutersin mukaan.
Rahaa tullaan kohdistamaan niin ilmatorjunnan ja tykistön tarvikkeisiin kuin merivoimien aluksiin ja lentokoneisiin.
SVT kertoo, että osa rahoista tulee olemaan lainaa.
Kristersson kertoo, että ensi vuodelle tehtävän lisäyksen myötä Ruotsi on kasvattanut puolustusbudjettiaan yhteensä yli yhdeksällä miljardilla eurolla vuoden 2022 jälkeen.
– Vastaavaa ei ole nähty sitten kylmän sodan pahimpien päivien.
Suomi kitkuttelee Ruotsiin verrattuna puolella budjetilla
Puolustusbudjetin kasvattaminen tulee nostamaan maanpuolustuskulujen osuuden 2,8 prosenttiin Ruotsin bruttokansantuotteesta.
Nato-maana Ruotsi tavoittelee sotilaallisiin ydintarpeisiin liittyvien puolustusmenojen osuuden kasvattamista 3,5 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi niin sanottuihin turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien muiden hallinnonalojen menoja koskeva tavoitetaso on 1,5 prosenttia. Nato-maat sitoutuivat tavoitteeseen huippukokouksessa kesäkuussa.
Puolustusministeriön mukaan Suomen puolustusbudjetti oli vuonna 2025 noin 6,5 miljardia euroa.
Puolustusmenojen osuus Suomen bkt:sta on tällä hetkellä 2,5 prosenttia, ja puolustusministeriö arvioi sen pysyvän samalla tasolla ensi vuonna.
Naton uusi tavoite tarkoittaa Suomelle sitä, että varsinaiseen puolustukseen menisi noin 11,5 miljardia euroa. Lisäksi puolustukseen liittyvien muiden hallinnonalojen menoja koskeva tavoitetaso olisi lähes 5 miljardia euroa.