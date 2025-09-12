Suomen ulkoministeriö aikoo puhutella Venäjän Suomen-suurlähettilästä Puolan ilmatilaan kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi.
Asia vahvistetaan ulkoministeriön viestinnästä.
Ulkoministeriö ei ole kommentoinut sitä, milloin puhuttelu tullaan tekemään.
Myös Ranska on kutsunut Venäjän Ranskan-suurlähettilään puhutteluun ilmatilaloukkausten takia, kertoo ulkoministeri Jean-Noel Barrot. Hänen mukaansa Venäjän tarkoituksellinen strategia on pelotella ja testata.
– Kerromme hänelle, ettei meitä pelotella... Tämä on erittäin vakavaa, olipa se tahallista tai ei, ranskalaisministeri sanoi.
Venäjän suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun niin ikään Ruotsissa.
– Venäjän loukkaukset eivät ole hyväksyttäviä ja muodostavat uhan Euroopan turvallisuudelle, sanoi Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard tapaamisen jälkeen Guardian-lehden mukaan.
Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Puola ampui drooneja alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana.
0:32Trump kommentoi tuoreeltaan, että Venäjän droonit saattoivat rikkoa Puolan ilmatilaa vahingossa.