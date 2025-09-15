Puolan valtiollinen suojelupalvelu (SOP) on pysäyttänyt lennokin, joka lensi hallintorakennusten yllä.
Asiasta kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk viestipalvelu X:ssä alueellisten jännitteiden kiristyessä viimeaikaisten ilmatilaloukkausten jälkeen.
Tapahtumaan liittyen on pidätetty kaksi valkovenäläistä kansalaista, ja poliisi tutkii tapauksen tarkempia olosuhteita, Tusk lisäsi.
Britannia lähettää hävittäjiä puolustamaan Puolan rajaa
Britannia kertoi aiemmin lähettävänsä hävittäjiä puolustamaan Puolan itärajaa. Asiasta kertoi maan puolustusministeriö maanantaina. Britannian Typhoon-hävittäjät saapuvat maahan "lähipäivinä".
– Britannian hävittäjät tulevat lentämään ilmapuolustustehtäviä Puolassa vastatakseen Venäjän uhkaan ilmassa, mukaan lukien droonit, puolustusministeriön lausunnossa sanottiin.
Puolan ja sotilasliitto Naton hävittäjät pudottivat viime viikolla ensimmäistä kertaa Puolan ilmatilaa loukanneita venäläisdrooneja kolme ja puoli vuotta sitten alkaneen Ukrainan sodan aikana.
Britannian pääministeri Keir Starmer arvosteli lausunnossaan voimakkaasti Venäjää edesvastuuttomasta toiminnasta ja kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta.
Britannia puhutteli maanantaina Venäjän Britannian-suurlähettilästä muistuttaen, ettei Puolan ja sotilasliitto Naton ilmatilan loukkaamista voi hyväksyä missään oloissa.