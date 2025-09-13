Puolan ja Nato-liittolaismaiden ilmavoimat on hälytetty tänään taivaalle ja maanpäälliset ilmatorjuntajärjestelmät asetettiin korkeimpaan valmiuteen, kertoi maan pääministeri Donald Tusk viestipalvelu X:ssä.
Puolan ja liittouman joukot ovat aloittaneet Donald Tuskin mukaan ennaltaehkäiseviä toimia maan rajan läheisyydessä havaittujen venäläisten droonien vuoksi.
Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Puola ja sen liittolaiset tuomitsevat yhteislausunnossaan Venäjän ilmatilaloukkaukset.
Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena.
Avointen lähteiden dataa seuraavan OSINTdefender-tilin mukaan itäisen Puolan ilmatila suljettiin tilapäisesti sotilaslentojen vuoksi. Tilillä julkaistiin video ranskalaisten Rafale -hävittäjien noususta.
Pääsihteeri Mark Rutte kertoi eilen perjantaina Naton Itäinen vartio- eli Eastern Sentry -hankkeesta, jolla tehostetaan sotilasliiton itärajan turvaamista.
Juttu päivittyy.
Poliisi ja armeija tarkastivat alasammutun venäläisen droonin kappaleiden aiheuttamia vaurioita Wyryki-Wolan kylässä Itä-Puolassa keskiviikkona.AFP / Lehtikuva / Wojtek Radwanski