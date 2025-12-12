Stubb kommentoi asiaa perjantaina valtiovierailullaan Alankomaissa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei tule koskaan tunnustamaan Venäjän valloittamia alueita Ukrainasta.

– Suomella ei ole minkään näköistä aikomusta tunnustaa mitään valloitettuja alueita, joita ukrainalaiset eivät ole itse tunnustaneet, Stubb linjasi perjantaina valtiovierailullaan Alankomaissa.

Stubbilta kysyttiin myös, onko Stubbin ja presidentti Donald Trumpin välisissä suhteissa näkynyt se, että Trump on sanonut pitävänsä Eurooppaa heikkona.

– En ole huolissani tästä, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan Suomi toimii mainiosti myös taustalla. Hän kertoo olleensa Trumpin kanssa suoraan puheissa viimeksi muutama viikko sitten, kuten myös muihin hallinnon edustajiin. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida, keihin.