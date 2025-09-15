Venäjän suurlähettiläs antoi lausunnon sen jälkeen, kun Romania kutsui eilen hänet puhutteluun.

Venäjä kiistää loukanneensa Romanian ilmatilaa droonillaan toissa päivänä. Venäjän suurlähettiläs Romaniassa Vladimir Lipajev syyttää lausunnossaan tapahtuneesta Ukrainaa.

Hän sanoo lennokin olleen Ukrainan tahallinen provokaatio.

Lue myös: Romania kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun ilmatilan loukkauksen takia

Suurlähettiläs antoi lausunnon sen jälkeen, kun Romania kutsui eilen hänet puhutteluun maan ilmatilan toissapäiväisen loukkaamisen takia. Romanian ulkoministeriö sanoi välittäneensä voimakkaan protestinsa Venäjän toiminnasta ja Romanian suvereniteetin loukkaamisesta.

Lipajevin mukaan ei ole mitään perusteita syyttää tapahtuneesta Venäjää eikä Romania "kyennyt vastaamaan konkreettisesti ja vakuuttavalla tavalla" Venäjän esittämiin kysymyksiin tapahtuneesta.

Nato- ja EU-maa Romanian mukaan venäläinen drooni tunkeutui lauantaina sen ilmatilaan Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen aikana.

Romania lähetti ilmaan kaksi hävittäjää, jotka jäljittivät venäläistä droonia maan ilmatilassa, kunnes se katosi tutkasta. Samaan aikaan myös Puolassa hälytettiin hävittäjät ja ilmatorjunta lähellä rajaa lentäneiden droonien vuoksi.

Romanian puolustusministeriön mukaan Venäjän toiminta on "uusi haaste" Mustanmeren alueen turvallisuudelle. Ministeriön mukaan ilmatilaloukkaukset osoittavat, ettei Venäjä kunnioita kansainvälistä oikeutta.

Lue myös: