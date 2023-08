Ukraina kertoo tuhonneensa neljä venäläisohjusta yöllisessä ilmaiskussa – MTV Uutiset seuraa sotaa

Ukrainan armeija on tuhonnut neljä risteilyohjusta Venäjän yöllisen ilmaiskun aikana, ilmoitti Ukrainan ilmavoimat Reutersin mukaan varhain tänään sunnuntaina.

8.25: Ukrainan sota on lisännyt säilönnän suosiota

Säilönnän suosio on noussut merkittävästi viime vuosina ja myös nuoremmissa ikäpolvissa. Perinteisesti säilöminen on ollut ja on edelleen suosittua erityisesti keski-iän ylittäneiden suomalaisten parissa.