Venäjä sanoi torjuneensa Ukrainan lennokki-iskut Moskovaan ja Krimille

AFP uutisoi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin varoittaneen sunnuntaina, että sota on asteittain kulkeutumassa Venäjän alueelle, sen symbolisiin keskuksiin ja sotilastukikohtiin.

Brittitiedustelu: Wagnerin raskaan kaluston kohtalo epäselvä

Britannian sotilastiedustelu kertoi sunnuntaina, että palkkasotilasyhtiö Wagnerin Ukrainassa käyttämän raskaan kaluston kohtalo on epäselvä. Brittitiedustelun mukaan on realistinen mahdollisuus, että Wagner on joutunut palauttamaan raskaan kaluston Venäjän armeijalle.