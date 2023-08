Risto E.J. Penttilä Prigozhinin lentoturmasta: "Kyllä tässä osoitetaan viidakon tyyliin, kuka on lauman kuningas edelleen"

Venäjän viranomaiset ja Wagner-palkkasotilasryhmä ovat vahvistaneet, että Wagner-pomo Jevgeni Prigozhin kuoli lentokoneen maahansyöksyssä. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ”lähes varmasti” määräsi koneen pudotettavaksi.

MTV Uutisten Maailma ja Kotimaa -toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki, sekä kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä arvioivat MTV:n Huomenta Suomessa lentoturmaan johtaneita tapahtumia ja Wagner-ryhmän tulevaisuutta.

Kivimäki uskoo Putinin olevan turman takana.

– Prigozhinin päivät olivat luetut heti kun juhannuskapina päättyi. Sen jälkeen sanottiin, että hänet on suorastaan pakko tappaa Putinin näkökulmasta. On ennustettu, että kuuden kuukauden sisällä hän joko yrittää uudestaan tai kuolee ja nyt hän on kuollut, Kivimäki toteaa.

Turmakoneen kyydeissä oli yhdeksän muuta ihmistä, joista ainakin osa oli Prigozhinin lisäksi Wagnerin kärkinimiä.

– Tässä saatiin varmasti monta kärpästä yhdellä iskulla. Erityisesti Dmitri Utkin, joka on Wagnerin kakkosmies, tai ehkä voi sanoa ykkösmies. Kyllä tämän liikkeen jälkeen koko Wagner on täydessä sekaannuksen tilassa, Kivimäki toteaa.

Putin halusi lähettää selkeän viestin

Turma tapahtui kansainvälisen Brics-huippukokouksen aikana, jossa Putin piti puheen videoyhteyden välityksellä. Penttilän mukaan Putin halusi lähettää kehittyvien maiden johtajille selkeän viestin.

– Venäjällä valta yhä on tällä miehellä ja se oli kyllä näille johtajille mielestäni viesti siihen suuntaan, että älkää pohtiko vielä Putinin jälkeistä aikaa, Penttilä sanoo.

Sekä Kivimäki, että Penttilä ovat yhtä mieltä siitä, että mikäli Putinin lähipiirissä on suunnitelmia kaataa hänet, niin nyt tapahtunut lentoturma varmasti torppaa ajatukset siitä. Penttilän mukaan kyseessä on perinteinen diktaattorien toimintamalli.

– Kyllä tässä osoitetaan viidakon tyyliin, että kuka on lauman kuningas edelleen. Tämä on hyvin brutaalia ja käsittämätöntä. Osoitetaan kuinka käy, jos lähdetään haastamaan, Penttilä sanoo.

Kuinka käy Wagnerin?

Koneen maahansyöksyn seurauksena Wagner-palkkasotilasarmeijan tulevaisuus ajautuu täydelliseen hajaannuksen tilaan. Tällä hetkellä osa sotilaista on Valko-Venäjällä ja osa Afrikassa toteuttamassa erilaisia operaatioita.

– Kuka niitä johtaa? Kuka niitä rahoittaa? Kuka enää uskaltaa olla tekemisissä Wagnerin kanssa? Herättää ison kysymyksen siitä, mitä käy Wagner-miehille, jotka ovat entisiä rikollisia ja ammattitappajia vailla johtajaa, Kivimäki pohtii.

Penttilän mukaan Valko-Venäjällä oleilevat entiset Wagner-sotilaat ovat arvaamaton tekijä eurooppalaisen turvallisuustilanteen kannalta.

– Valko-Venäjä on kaikista tärkein asia, koska siellä on iso määrä niitä, jotka ovat lähellä Puolan rajaa. He voivat tarvittaessa tehdä kaikenlaista ikävää, Penttilä lopettaa.

Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!

