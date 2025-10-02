Porin Ässien kausi jääkiekon SM-liigassa on käynnistynyt mainiosti. MTV Urheilun asiantuntija hehkutta porilaisten pelin olevan parhaassa kuosissa tällä hetkellä. Kivi hämmästelee päävalmentaja Jarno Pikkaraista, jota pitää mysteerimiehenä.

Seitsemästä pelistään viisi voittoa kaapinut Ässät on SM-liigan sarjataulukossa neljäntenä, kun runkosarjaa on takana kolme viikkoa. Edellisessä ottelussaan sarjakärkeen nousseelle JYPille hävinnyt joukkue on Karri Kiven mukaan esiintynyt edukseen.

– Kyllähän Ässien peli on parhaiten kasassa. Se oli jo viime vuonna sama juttu ja nyt se on jatkunut siitä. Ihailen sitä. Se on meinaan erittäin vaikeaa, lähes mahdotonta, pelata noin rauhallisesti, kun on noin tulisieluinen valmentaja.

Tulisieluisella valmentajalla Kivi viittaa tietysti päävalmentaja Jarno Pikkaraiseen, "mysteeri-Pikkaraiseen".

– Mysteeri-Pikkarainen minulle siinä mielessä, että on niin tulisieluinen valmentaja. Näkee kasvoista, että on pelissä kaikki lasissa, ja silti tuo joukkue on rauhallisin jäällä. Yleensä, jos on tosi tulisieluinen valmentaja, se menee helposti siihen, että mennään niin perkeleesti koko ajan.

Porissa on oltu tyytyväisiä Pikkaraisen edesottamuksiin. Ässät kertoi maanantaina tehneensä päävalmentajansa kanssa vuoden jatkosopimuksen.

Ässien kohdalla tämä ei siis toteudu. Porilaiset tunnistavat Kiven mukaan mestarillisesti tilanteita pelin sisällä ja osaavat rytmittään peliään sen mukaisesti.

– He eivät mene koko ajan päälle. He pystyvät katsomaan, että hetkinen, nyt on se hetki, että ei mennä päälle. Silloin, kun näkee, että pystyy, he menevät. Sama omissa. Jumankauta he ampaisevat saman tien toiseen päähän, mutta jos ei ole sitä saumaa, niin ei todellakaan. Erittäin hyvin lukevat, että jaaha, nyt pidetään ja vaihdetaan rauhassa. Erittäin hyviä valintoja koko ajan.

Mainiosti pelanneet maalivahdit ovat luoneet peräpäähän pohjan, jonka päälle on hyvä rakentaa.

Ässät menetti viime kauden jälkeen suvereenin ykkösvahtinsa, kun Niklas Rubin siirtyi Kärppiin. Tilalle hankittu Jan Bednar on alkukaudesta osoittautunut kelpo korvaajaksi. Bednar on torjunut viidestä pelaamastaan ottelusta neljä voittoa ja pysäyttänyt kiekot lähes 92-prosenttisesti. Toiseksi torjujaksi palkattu Filip Lindberg on onnistunut kahdessa ottelussaan erinomaisesti, torjuntaprosentti on 94,52.

– Tietysti, kun on kaksi hyvää maalivahtia, he antavat sille pohjaa. Mutta se viisikko, kaikki pelaa, Kivi sanoo.

– Kukaan ei höntyile mihinkään tai lähde olettamaan jotain. Jos on vaikka hetki, että täytyy puolustaa omissa monta minuuttia, niin sitten he tekevät sitä. Ei ole koko ajan, että mennään, mennään, mennään vaan.

Kivi kuvailee porilaisia toteamalla, että Ässissä aamu ja ilta samassa ovat joukkueessa.

– Sellainen rauhallisuus, mutta sitten taas eloisa. On kyllä hienoa katsoa. He ovat joka pelissä voitossa kiinni.

– Kukaan ei vedä välistä siellä. Varmaan aika harvoin Pikkarainen ei ole tyytyväinen joihinkin pelaajiin pelin jälkeen. Niin hienosti he viisikkona pelaavat, ja sitä joukkueelle pelaamista arvostetaan.

Myös porilaisyleisö on huomannut joukkueen edesottamukset, tai ainakin niin voisi päätellä Ässien yleisöluvuista kolmessa kotiottelussa. Ässien kotipelien yleisökeskiarvo on mainio 4 670

– Siellä on ollut HPK, Kärpät ja JYP, jotka eivät perinteisesti vedä. Tietysti oli (Petri) Matikaisen JYP ja Rubinin Kärpät ja HPK-avaus. Toi on tosi kova luku. Nuo ovat yleensä ne joukkueet, jotka Porissa eivät jostain syystä vedä. Yhteisökin on sen nähnyt, voittaminen on mukavaa.

Ässät kohtaa viikon ainoassa ottelussaan perjantaina vieraissa HPK:n.