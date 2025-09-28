Kärppien alkukausi uuden päävalmentajan Petri Karjalaisen johdolla on ollut tahmea. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee Kärppien pelissä selviä ongelmia.

Kärpät hävisi perjantaina kotonaan rumasti Kookoolle ja kärsi lauantaina karvaan vierastappion Tapparalle. Nolla pistettä tuoneiden pelien seurauksena oululaiset ovat valahtaneet sarjataulukossa toiseksi viimeiselle paikalle tasapisteisiin jumbojoukkue Ilveksen kanssa.

– Täytyy sanoa, että niillä peli seisoo. KooKoo esimerkiksi näytti tosi paljon liikkuvammalta, Karri Kivi paaluttaa.

– KooKoo oli niin paljon nopeampi. Ne oli koko ajan metrin edellä.

Kivi näkee, että päävalmentaja Karjalaisella on paljon hiottavaa Kärppien pelaamisessa.

– Siellä tulee pelin kautta se probleema. Puolustajat ja hyökkääjät pelaavat aivan eri peliä. Se ei tule sitten millään muulla kuin treeneissä täytyy asia tehdä selväksi.

– Siellä on kuitenkin ihan hyvät pelaajat, mutta Kärpät näyttää hitaalta koko ajan.

Kuin kruunuksi Kärppien ongelmille, joukkue menetti tähtivahti Niklas Rubinin pitkälle sairauslomalle. Tilalle hankittu Felix Sandström ja nuori Visa Vedenpää eivät ole onnistuneet tilkitsemään maalia Rubinin tapaan.

– Rubinhan pelasti Kärpät siinä alussa, mutta nyt kun molemmat maalivahdit vähän hakevat onnistumisia, niin se puolustus on yhtä repaleista kuin viime vuonnakin, Kivi sanoo.

– Karjalaisen isoin homma on saada jotenkin ratkaistua se, että miten sen viisikon saa vauhtiin.