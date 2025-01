”Liigan rauhallisin joukkue” – Tulisieluisen valmentajan ryhmä kolkuttelee jo kärkisijoja

Ässien esitykset viime viikonlopun kahdessa ottelussa Ilvestä vastaan jatkoivat porilaisten hämmästyttävän rennon alkukauden hyviä otteita.

Ässät taipui perjantain vierasottelussa tiukan väännön jälkeen 1–3-tappioon, mutta seuraavana iltana kotikaukalossaan porilaiset punnersivat 2–1-voiton Ilveksestä.

Ässillä on kuudesta viimeisimmästä ottelustaan viisi voittoa. Kauden yllätysjoukkueisiin kuuluva ryhmä on tasaisessa kärkipäässä kuudentena vain kahden pisteen päässä kärjessä olevasta Ilveksestä.

– Sen verran jossittelua, että jos Ässät olisi voittanut perjantaisen Ilves-pelin, niin Ässät olisi sarjakärki. Se kuvastaa, kuinka tasaisesti he ovat pelanneet, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

Ässät on Kivelle tuttu seura, jonka otteita hän on tälläkin kaudella paljon seurannut. Jarno Pikkaraisen valmennukseen siirtynyt nippu ei ollut tähänkään kauteen lähdettäessä Liigan nimekkäimpiä, mutta joukkueesta paistaa nyt äärimmäisen kova luottamus omaan tekemiseen.

– Ässät on minun mielestäni Liigan rauhallisin joukkue. Ne eivät hetkahda missään vaiheessa sen mukaan, että mikä tulos on. Eivät he mene välillä sitä ja välillä tätä, Kivi toteaa.

Porilaisia koeteltiin heti kauden ensimmäisessä ottelussa ykkösmaalivahti Niklas Rubinin loukkaantumisella. Tuuraajaksi löydetty Joni Ortio paikkasi joulukuuhun asti mainiosti, mistä Rubin pääsi jälleen jatkamaan Ässien lentoa. Kaikessa paistaa sitoutuminen joukkueeseen.

– Pelaajat ovat erittäin luottavan oloisia jäällä eikä kukaan sävellä mitään ja kaikki ovat tietoisia siitä, mitä siellä tapahtuu. Kiekkoja blokataan todella paljon. Se on nauttivaa katsoa, kun se on joukkue koko ajan, Kivi ihastelee.

– Sitten kun ajattelee, kuinka tulisieluinen Pikkarainen on, niin täytyy sanoa, että hän on nyt valmennuksensa kanssa onnistunut pelitavan luomisessa aivan nappiin. Pikkarainen valmentaa kyllä tosi kovalla tasolla tällä hetkellä.