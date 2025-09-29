Porin Ässät on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen päävalmentajansa Jarno Pikkaraisen kanssa.
Pikkarainen, 52, jatkaa uuden sopimuksen myötä porilaiseuran peräsimessä kauden 2026-2027 loppuun asti.
– On hienoa, että saimme pidettyä Porissa kokeneen ammattilaisen, jonka valmennuksessa Ässät on ottanut isoja kehitysaskeleita, kommentoi urheilujohtaja Jarno Kultanen seuran tiedotteessa.
Pikkarainen on toiminut nykyisessä pestissään Ässien päävalmentajana viime kaudesta lähtien. Hän luotsasi porilaisseuran viime vuonna runkosarjassa sijalle kuusi. Ässät on tällä hetkellä Liigan sarjataulukossa sijalla neljä. Se on raapinut seitsemästä ottelusta kasaan 15 pistettä.
Ennen Ässiä Pikkarainen on toiminut päävalmentajana SM-liigassa HPK:ssa, HIFK:ssa ja TPS:ssä.