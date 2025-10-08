Jääkiekon SM-liigassa Jyväskylän JYP on ollut alkukaudella otsikoissa sen erittäin raikkaiden otteiden ja ennen kaikkea sen kovan tuloskunnon myötä. Kun puhutaan syksyn suurimmista onnistujista, JYPin rinnalle nousee myös toinen taho.

Se, että Jyväskylän JYP johtaa SM-liigaa noin kymmenen pelikierroksen jälkeen, on ehdottomasti yllätys. JYP kun on jäänyt viidellä edellisellä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle.

JYPissä tehtiin kesällä useita isoja muutoksia, kun seuran edustusjoukkueen päävalmentajaksi asteli Petri Matikainen. Tämän lisäksi JYP vahvistui muun muassa paluumuuttaja Sami Vatasella sekä muutamilla täsmävärväyksillä kuten Leevi Tukiaisella.

Jyväskylässä homma on lähtenyt rokkaamaan jylhällä tavalla. Yhdeksästä ottelusta mukaan on irronnut 21 pistettä. JYP johtaa sarjaa kolmen pisteen erolla ennen Tapparaa.

JYP on saanut kehuja osakseen sen raikkaista otteistaan. Jos alkukauden komeettoja miettii, JYPin rinnalle nousee myös toinen säväyttäjä: Porin Ässät.

– He ovat kaksi isointa onnistujaa, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee.

– JYPissä Petri Matikainen pisti nuoren Jere Lassilan (21 vuotta) kapteeniksi. Tuossa näkyi hänen, eli Matikaisen kokemus. Hän luotti ja nyt Lassila on ottanut urallaan aivan uuden askeleen (takonut yhdeksään otteluun tehot 5+9=14). Tuollaiset ovat juuri niitä kokeneen huippuvalmentajan oikeita ratkaisuja, joita tulee ihan lukemattomia määriä. Joissakin joukkueissa kapteenivalinnan kohdalla on heti nähnyt sen, että toi ei ole kovinkaan järkevä veto. Tässä Matikaisen ratkaisussa on käynyt aivan päinvastaisella tavalla, Kivi aloittaa JYPistä.

Ässät sen sijaan on vakuuttanut Kiven toden teolla.

– Ässät pelaa tällä hetkellä... en tiedä voiko sanoa parhaiten, mutta heillä on todella vähän huonoja hetkiä. He ovat keskenään niin samalla kartalla kuin olla ja voi. Tuo on kuitenkin se joukkueurheilun ydin.

– Ässät lukee parhaiten peliä juuri tällä hetkellä. Heitä ei huimaa yhtään. He voivat puolustaa vähän pidempään ja niin edelleen, eikä se haittaa. En edes muista sellaista erää, että heillä olisi jotenkin peli seonnut. Kaikki tietävät, mitä tekevät, eikä sieltä tule mitään ihmeellisyyksiä.

Yksilöiden tasolla Kivi mainitsee sekä Ässien johtohahmon Jan-Mikael Järvisen että porilaisjoukkueen syksyn sensaation, puolustaja Rami Määtän.

– Sitten on se supertähti, entinen Ässä-valmentaja Kivi naurahtaa.

– Määttä on heille oikein joukkuepelin ruumiillistuma. Tuo on Rami Määtän näköinen joukkue ihan kokonaisuudessaan, Kivi jatkaa.

Määttä, 23, valittiin SM-liigan syyskuun pelaajaksi. Hän johtaa tällä hetkellä koko sarjan tehotilastoa (+11), minkä lisäksi hän on paukuttanut kahdeksaan liigaotteluun tehot 2+4=6.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Yksinkertainen kaava

Ässiin kohdistui kauden alla isoja kysymysmerkkejä sen valtavien menetysten myötä. Porilaisjoukkueen maalilla säkenöinyt Niklas Rubin vaihtoi Kärppiin, samoin kuin viime keväänä Leijonien MM-ryhmään murtautunut hyökkääjä Eemil Erholtz.

Maalitykki Lenni Hämeenaho lähti Pohjois-Amerikkaan ja luotettava tshekkiläispuolustaja Radek Kucerik vaihtoi Ilveksen nuttuun.

Ässien maalilla tshekkiläistorjuja Jan Bednar ja suomalaisvahti Filip Lindberg ovat onnistuneet alkukaudella erinomaisella tavalla. Ässille on tehty kahdeksassa ottelussa vain 17 maalia, mikä on vähiten koko Liigassa.

Kivi antaa aiheesta kehuja Ässien päävalmentajan Jarno Pikkaraisen suuntaan.

– Liigassa joillakin joukkueilla on tällä hetkellä paniikki päällä. Samaan aikaan Ässät vetää niin paineettoman näköisesti koko ajan. Pelistä toiseen. Heillä on niin seesteinen ryhmä, Kivi kehuu.

Kaiken taustalta paljastuu hyvin yksinkertainen kaava.

– Ässissä pelaajan ei tarvitse arpoa. Siellä on vain kaksi vaihtoehtoa: mennään tai ei mennä. Avataan nopeasti tai ei avata nopeasti. Tuo kuulostaa helpolta, mutta tuon läpisaanti jäälle on ihan hemmetin vaikeaa, Kivi huomioi.

– Noin Ässät pelaa. Samaan aikaan voi katsoa noita häntäpään jengejä, missä ei jumalauta tiedä yhtään, että kuka menee milloin ja minne suuntaan. Kukaan ei tiedä. Ässät on tuossa aivan toinen ääripää. Siellä kaikki tietävät, että mihin mennään. Ja jos ei tiedä, niin sitten kokoonnutaan yhteen ja lähdetään sen jälkeen, Kivi perkaa.

JYP ja Ässät ovat tulessa tämän päivän liigakierroksella, kun JYP matkaa Ouluun Kärppien luokse ja Ässät isännöi Porissa Sportia.