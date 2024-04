Häikäisevä Tappara mykistää SM-liigan finaaleissa – jopa Pelicansin Tommi Niemelä myöntää: "Pitää ihailla"

– Totta kai olemme siinä kiinni, että mitä me voisimme tehdä paremmin ja millä tavalla me voisimme löytää vielä seuraavan askeleen. Koska tällä hetkellä se parantaminen, mitä ehkä olemme tuossa piirun verran tehneet, ei vielä riitä, Niemelä jatkoi.

Pelicansilla finaalisarjan ja koko kevään ehdoton hahmo on ollut 20-vuotias torjuja Niklas Kokko, joka on säväyttänyt tolppien välissä. Häntä ei voi syyttää yhtään niistä maaleista, joita Tappara on hänen taaksensa takonut.

– Hän on erinomainen nuori torjuja. Hänen pelipäänsä ja rentous arkitoiminnassa on ihailtavalla tasolla. Hänellä on tietyllä tapaa hyvää egoismia siitä, että huippuvahdin pitää tietää, jos hän on hyvä. Hän haluaa kovasti kilpailla toisia vastaan, ja he ovat löytäneet hyvän vuorovaikutuksen Toni Pasurin (Pelicansin maalivahtivalmentaja) kanssa. ”Nikke” on luottanut Toniin ja Pasurin panosta ei voi vähätellä yhtään, Niemelä kehuu, tiivistäen Kokosta: