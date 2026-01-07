Squashin kansainväliselle huipputasolle yltänyt Emilia Soini arvostelee kovin sanoin Suomen urheilun apurahapolitiikkaa.

Soini ei ole kuulunut opetus- ja kulttuuriministeriön kesälajien apurahan saajien joukkoon, vaikka on ollut lajinsa maailmanlistalla ylimmillään sijalla 41. Tällä hetkellä hänen sijoituksensa listalla on 72.

Viime viikolla OKM:n lista apurahojen saajista vuodelle 2026 herätti runsaasti keskustelua. Listalta oli pudonnut useita tunnettuja suomalaisurheilijoita. Suurimpana häviäjänä oli yleisurheilu samaan aikaan, kun keilailun, uinnin ja painin saamat apurahat kasvoivat merkittävästi.

Emilia Soini kirjoittaa Suomen huippu-urheilun tilasta kovaa tekstiä Instagram-tarinassaan.

– Porukka aika korkeeltakin tasolta jaksaa itkeä jostain Mogadishu-vertauksesta. Itkekää tästä. Koko maa on ihan perseestä. Ja tän maan urheiluun liittyvä politiikka, Soini aloittaa.

Hän viittaa tekstissään maajoukkuehiihtäjä Vilma Nissisen sanoista nousseeseen kohuun. Nissinen vertasi Vantaan Hakunilaa Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun. Tätä Nissinen pyysi myöhemmin Suomen Hiihtoliiton tiedotteessa anteeksi.

Soini nostaa tekstissään esiin hiljattain laajaa MM-menestystä saaneen keilailun, jonka saamat urheilija-apurahat nousevat 32 000 eurosta kerralla 108 000 euroon.

– OKM-apurahoista meni neljälle keilaajalle kahen vuoden diili ja 24 tonnia. Olkoon vaikka kuinka moninkertaisia maailmanmestareita, niin vittu mikä vitsi, Soini lataa.

– Ei mitään henkilökohtasta heitä kohtaan. Jos ovat hyviä, niin kunnioitan kaikkea heidän saavuttamaansa. Mutta kyllä se huippu-urheilusta on aika kaukana. Hieno ja vaativa laji, mutta ei urheilulaji.

Soini palaa purkauksessaan myös hiihtäjä Nissisen Mogadishu-lausuntoon. Hän uskoo, ettei Nissisen lausunnossa ollut välttämättä kyse rasismista, lähinnä Vantaan rinnastamisesta kehitysmaahan.

– En tiedä, mikä oli vertauksen alkuperä eikä kiinnosta, mutta pointtina vaan, että ne jotka keksi syyttää sen olevan rasismia, niin varmaan kannattaa mennä itteensä tai hakeutua hoitoon.

Emilia Soinin someen kirjoittamaa tekstiä muokattu osittain oikeinkirjoituksen osalta.