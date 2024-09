Raimo Helminen palautti SaiPan uskottavuuden – Karri Kiveltä upea lausunto: "Se on 'Raipen' salaisuus"

Kahdella viime kaudella SM-liigan pahnan pohjimmaiseksi jäänyt SaiPa keikkuu kahden viikon pelaamisen jälkeen sarjataulukossa monen yllätykseksi kakkosena. Pirteästi esiintynyt joukkue räväytti viikonloppuna todellisen jymypaukun, kun se murskasi sarjakärki HIFK:n Helsingissä maalein 8–4.

– Jos joku joukkue tarvitsi mahtavaa alkua, se oli SaiPa. IFK-voitto tietysti kruununa kovasta yrittämisestä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

Kivi näkee SaiPan alkukauden salaisuudeksi yhteen hiileen puhaltamisen.

– SaiPa pelaa jämäkästi, ja kun joukkueella on hyvä itseluottamus, vaikka tulee jotain stipluja, muut korjaa sitä. Ei tarvitse paljoa funtsailla, kun helppaa kaveria koko ajan.

SaiPa tuntuu tehneen oikean ratkaisun valmentajavalinnoissaan. Ville Hämäläinen sai väistyä päävalmentajan paikalta viime kauden päätteeksi, ja tilalle palkattiin Raimo Helminen vuoden sopimuksella. Viime kaudella slovakialaisen HC Banska Bystrican pohjamudista pudotuspelijoukkueeksi nostanut Helminen on tuonut lappeenrantalaisiin täysin uuden peli-ilmeen.

– Helminen sanoo koko ajan, että pojat pelasivat hyvin. Täytyy kyllä sanoa, että faijakin on aika kovassa tikissä. On kyllä antanut sellaisen sielun ja kasvot tuolle ryhmälle, että huh huh.

Kivi ihastelee Helmisen omistautumista lajille.

– Se on yksinkertaisesti se, että kun ihminen on syntynyt jääkiekkoon. Se kiinnostus ja palo siihen lajia kohtaan, kun ei ole yhtään sellaista hetkeä, että ei olisi kaikki lasissa.

Saman innon päävalmentaja on saanut tartutettua SaiPaan. Samalla hän on ainakin alkukaudesta onnistunut palauttamaan murheellisessa tilassa olleen seuran uskottavuutta.

– "Raipen" hienoin juttu on se, että se kunnioittaa peliä ja sen tekijöitä niin paljon, että sen ei tarvitse puhua ikinä sen joukkueen edessä mitään. Sitä kautta se tuo sen aitouden ja yrittämisen. Ei hänen tarvitse millään lailla keksiä jotain, ja se kumpuaa joukkueeseen, Kivi sanoo.

– Itse arvostan Helmisessä eniten sitä, että hän on aina mennyt koviin paikkoihin. Ei se mieti etukäteen, että miten tässä mahtaa käydä. Se on "Raipen" salaisuus, että ei se laskelmoi, että mites tässä käy. Se lähtee ja sitten se maailma tulee sieltä vastaan.

Se on Helmisen hieno puoli.

Superketjun salaisuus

Pävalmentaja Tommi Niemelän komentoon täksi kaudeksi siirtynyt Ilves pääsi muun muassa CHL-kiireiden vuoksi SM-liiga-pelien makuun vasta viime viikolla. Kolmen pelin viikko toi tamperelaisten voittosarakkeeseen kolme merkintää ja yhdeksän pistettä, kun Ilves pyyki tieltään TPS:n, HPK:n ja Pelicansin.

Karri Kivi näkee hyvän startin olleen tärkeä heikosti sujuneiden CHL-otteluiden jälkeen.

– Hyvä alku. Sitä he tarvitsivat. Oli todella vaisua Liigan alkuun asti. Voi olla, että teki hyvää, että se alkoi vähän myöhemmin, Kivi pohtii.

– Se, mikä oli positiivista, että peli parani koko ajan. Tarkoittaa sitä, että rupesi selvästi näkymään, että pojat ovat samalla sivulla.

Erityisesti Ilveksen ykkösketju Matias Mäntykivi-Jens Lööke-Eemeli Suomi oli koko viikon vastustajien kiusana. Avausviikon tehokkain Ilves oli Lööke, joka keräsi kolmeen peliin tehot 1+6, mutta myös Suomi (2+4) ja Mäntykivi (3+2) nauttivat onnistumisista.

– Lööke on erinomainen luistelija ja tekee helvetisti hommia. Mäntykivi on samanlainen ja pystyy karkaamaan. Se on joka pelissä melkein läpi kerran, Kivi kuvailee.

– Suomi on SM-liigan vaarallisin pelaaja hyökkäyssinisellä, kun sillä on kiekko. Jos ei se aukea, niin kun kiekko käy Suomella, kyllä se siitä rupeaa rakentumaan. Se on niin saamari syntynyt pisteiden tekijäksi.

Ilves kertoi viime viikolla hankkineensa jo valmiiksi nimivahvaan miehistöönsä vahvistusta, kun puolustaja Simon Johansson liittyi ryhmään. Muutama vuosi sitten Ilveksessä pelannut ruotsalainen palasi Tampereelle Pohjois-Amerikasta, vaikka ottajia olisi varmasti ollut muuallakin. Paluu oli onnistunut, kun Johansson tälläsi ensimmäisessä ottelussaan kiekon ylivoimalla Pelicansin verkkoon.

Kivi hehkuttaa Johanssonin paluuta, joka lisää variaatioita Ilveksen ylivoimaan.

– Todella hyvä valinta. Jos jotain uupui siitä, niin Johanssonin yv-pakki-ruutu. Jos siitä ylivoimasta selviää puolitoista minuuttia, se on hyvä alivoima, Kivi sanoo.

Menestyäkseen Ilves tarvitsee kuitenkin tehoja myös ykkösketjunsa takaa. Ensimmäisellä viikolla ne olivat harvassa.

– Se oli tiedossa, että se on tosi tasanen se muu ryhmä, Kivi sanoo.

– Saa nähdä, miten ne kasvavat siinä. Heidän kasvustaan se sitten riippuu, kuinka korkealla sarjataulukossa on.

Ässät toipui

SaiPan ja Ilveksen lisäksi Kivi nostaa esiin myös Porin Ässät. Ässät on tuoreen päävalmentajansa Jarno Pikkaraisen johdolla yltänyt pisteille kaikissa neljässä ottelussaan. Tämä siitäkin huolimatta, että porilaisryhmä menetti heti avausottelussaan tärkeimmän pelaajansa, maalivahti Niklas Rubinin.

Kivi näkee, että tilanteessa olisi ollut mahdollisuus lamaantumiseen.

– Se on joko tai. Ihan hemmetin iso (mahdollisuus lamaantumiseen). Joukkue vastasi just toisella tavalla, mikä on valmentajan kannalta hienoa. Sitä ei mietitty yhtään. Senhän näki heti. (Topias) Rovio tuli maaliin, heti oli luotto. Pelasi nollapelin loppupelissä. Vei Ässät voittoon, Kivi pohtii.

– Se on aina valmennuksen onnistuminen, ettei anna minkäänlaista tekosyytä pelaajille ja pelaajat vastaavat, eikä kenestäkään näkynytkään, että Rubin oli pois.

Ässien peli on kehittymässä hyvään suuntaan, mitä helpottaa se, että esimerkiksi maalintekijäksi hankittu Olli Palola on saanut heti alkukaudesta onnistumisia. Palola on kirjannut alkukauden neljään otteluun kolme maalia.

– Todella hienosti Ässät selvisi, kun ajattelee, että loukkaantumisen jälkeenkin Ässät on pelannut erittäin rauhallisesti. On hyvässä balanssissa, sai hyvän alun. Rauhallisuus huokuu siitä joukkueesta.

– Palola, maalitykki sai heti hanat auki. Noi helpottaa sisäistä eloa, kun ei ole mitään painetiloja kellään.

Pelicans vaikeuksissa

Tilanne on tyystin toisenlainen Lahdessa, missä kahden viime kevään finalisti Pelicans on ajautunut syvään alhoon.

Pelicans onnistui voittamaan avausottelussaan JYPin voittomaalikilpailun jälkeen, mutta sen jälkeen tarjolla on ollut vain tappioita. Ässät, Lukko ja Ilves ovat niistäneet lahtelaisten nenää maalierolla 15–5, mikä ei aiheuta riemunkiljahduksia Pelicans-leirissä.

Kivi näkee, että Pelicansilla on juoni pahasti kadoksissa. Kivi nostaa lahtelaisten onnistujiksi nuoret Rasmus Kumpulaisen, Elias Vilenin, Leevi Tukiaisen ja Daniel Niemisen, mutta kokenut kaarti on ollut tuuliajolla.

– Nuoret onnistuvat, mutta kokenut kööri on pimennossa. Nythän muutama ei edes pelannut. Maalimäärät kuvastavat sitä, että siellä ollaan kyllä hukassa. Aikamoinen parannus täytyy tulla.

– Kun omissa kolisee, ei ole finaalijoukkueen itseluottamista ja on koko ajan vähän myöhässä.

Pelicansin ilmoittama pelaajabudjetti tälle kaudelle on kolme miljoonaa euroa, ja joukkueesta löytyy paljon laatua. Kivi näkeekin nousun mahdolliseksi. kokemattomalla päävalmentajalla Yli-Junnilalla riittää kuitenkin työsarkaa.

– Onko se joku pelillinen juttu? Ketjukoostumukset, mitä pitää muokata, onko pakkipareissa jotain, miten pelaajia siirtelee paikasta toiseen niin, ettei tule enemmän ktikaa. Kuinka voimakkaita ratkaisuita pitää tehdä? Viime loka–marraskuussa laitettiin Lasch (supertähti Ryan Lasch) sivuun. Se oli tosi kova ratkaisu ja se toimi.

– On valmennuksen kovimpia paikkoja, kun on huono alku, että mitä ratkaisuja tekee, että se nuoli lähtee ylöspäin eikä alaspäin. Tosi kova viikko edessä.