Perjantaina kotonaan Ässille ja lauantaina vieraissa KalPalle hävinnyt Ilves on valahtanut SM-liigan viimeiseksi. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee tamperelaisryhmään liitettyjen uhkakuvien toteutuneen.

Ilveksen alkukausi on sujunut mollivoittoisesti. Yhtenä suurena mestarisuosikkina kauteen lähtenyt tamperelaisjoukkue valahti SM-liigan jumbosijalle, kun se hävisi lauantaina KalPalle jatkoajalla maalein 5–4.

– Nyt ne uhat, mitkä joukkueessa olivat, ovat tässä alkukaudesta toteutuneet, Karri Kivi sanoo.

– Eli, kun on tuollainen muukalaislegioona, oliko 12 ulkomaalaispelaajaa ja johtavia Suomi-pelaajia ei ole. Sitten maalivahdit ovat iso kysymysmerkki.

SM-liigan tilastorivit eivät mairittele Ilvestä.

Joukkue on päästänyt alkukauden aikana 31 maalia, mikä on eniten koko sarjassa. Joukkueen alivoimapeli on ollut 68-prosenttista, mikä on ollut sarjan heikoin lukema sekin.

– Kun miettii maalivahteja. (Dominik) Pavlatilla oli viime syksy vaikea, mutta hän oli keväällä erinomainen. Nyt on taas ihan ensimmäisestä pelistä asti nähnyt, että tosi vaikeaa on.

Viime kaudella runkosarjassa kakkoseksi yltäneellä Ilveksellä oli Pavlatin kirittäjänä huippuvahti Jakub Malek, joka oli runkosarjan parhaita torjujia.

Nyt on toisin.

– Jos puhutaan mestaruusjahdista, molemmat (Pavlat ja toinen maalivahti Roope Taponen) ovat 84-prosenttisesti torjuneet, mikä on tietysti aika luokaton (lukema).

Pavlat on päästänyt keskimäärin 3,5 maalia ottelussa, Taponen 3,7.

– Ainoa hyvä puoli hankalassa alussa on se, että jos toi homma kääntyy, voi olla, että tuo painekattila, joka nyt on päällä, se voisi olla sitten keväällä hyödyksi. Se on jo syksyllä koettu, Kivi pyörittelee.

– Luvut ovat tietysti (vastaan). Jos on huono alivoima, eniten päästettyjä ja maalivahdit ovat tuota tasoa, niin millä sen saa käännettyä.

Kaiken kurjuuden keskellä Ilvekselle on alkanut kertyä myös kokoonpanomurheita. KalPa-ottelusta sivussa oli jo kahdeksan avauskokoonpanon pelaajaa, kun viimeisimpänä listaan lisättiin huippupuolustaja Simon Johanssonin nimi. Johansson sai perjantaina Ässien Johan Olofssonin taklauksen päähänsä.

– Se oli pahan näköinen taklaus. Pimeästä suoraan nuppiin. Hän on tärkeä pelaaja tulokselliseti, Kivi sanoo.

– Nyt on käynyt toi, mikä käy usein on häviävillä joukkueilla, että yhtäkkiä poissaololistallekin tulee tungosta.

3:17 Tämä taklaus toi Ässien Johan Olofssonille kahden ottelun pelikiellon.

Kahdeksasta ottelustaan kuusi pistettä keränneellä Ilveksellä on edessään pitkä matka, mikäli se mielii tavoittelemaan runkosarjan kärkisijoja.

– Sieltä kun lähtee kuromaan, niin täytyy aika nopeasti saada ryhmä yhtenäiseksi, Kivi näkee.

– Kova on paikka, kun tietää tuon painekattilan, mikä siellä on nyt, kun odotukset on niin kovat. Eikä se arkea helpota, kun yleisömäärät ovat olleet Ilveksen mittapuulla vaisuja.

Juttua muokattu kello 6.50: Dominik Pavlatin etunimi korjattu.