Uusi päävalmentaja Petri Matikainen on lietsonut JYPin huippuiskuun SM-liigassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihastelee nuorten pelaajien esiinmarssia.

JYP peittosi lauantaina vieraissa Ässät maalein 3–2 ja nousi sarjataulukossa piikkipaikalle. Jyväskyläläisjoukkue on ottanut kuusi voittoa varsinaisella peliajalla ja hävinnyt vain kerran.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi jakaa kiitosta täksi kaudeksi JYPin käskijäksi tulleelle Petri Matikaiselle. Pitkällä urallaan SM-liigan lisäksi muun muassa KHL:ssä, Itävallassa ja Sveitsissä valmentanut Matikainen on nostanut viime vuodet rämpineen JYPin varteenotettavaksi tekijäksi sarjassa.

– Kyllä Petri Matikainen on nyt ollut parhaimmillaan. Hän on saanut nyt sellaisen draivin sinne. He saavat taistelemalla paljon pisteitä, ja hienointa on, kun katsoo heidän kolmen pörssikärkeään, Karri Kivi sanoo.

JYPin ja koko SM-liigan alkukauden ykköspyssy on ollut Leevi Tukiainen. Pelicansista Jyväskylään siirtynyt Tukiainen, 25, on paukuttanut jo kahdeksan maalia ja kerännyt kolme syöttöpistettä. Tukiainen teki läpimurtonsa SM-liigassa viime kaudella Pelicansissa keräämällä mojovat tehot 18+18.

– Nyt näyttää, että on otettu Liigan tähtipelaajaksi se askel. Kahdeksan maalia jo tässä vaiheessa. Tärkeitä, hienoja maaleja.

Tukiaisen ketjukaverit, vuonna 2004 syntyneet Santeri Huovila ja Jere Lassila ovat säestäneet hienosti. Huovilan saldo seitsemässä ensimmäisessä ottelussa on ollut 0+10, Lassilan 4+5.

– Kolme nuorta miestä siellä kärjessä. Sellainen peli-ilo huokuu. Pelin saa myös tuon näköiseksi, vaikka on uusi valmentaja.

Kivi huomauttaa, että JYPillä on Lassilan johtaman superketjun takana vielä paljon reservissä.

Kolmella viime kaudella yhteensä 63 maalia nakuttanut Valtteri Ojantakanen on osunut toistaiseksi kolmesti, kesken viime kauden joukkueeseen liittynyt tehomies Daniel Torgerson on vasta kahdessa syöttöpisteessä.

– Kun ottaa huomioon, että siellä on vielä Valtteri Ojantakanen, joka on takuuvarma 20 maalin mies, niin sillä on vielä vähän varastossa.

– Myös yksi huippupakki puuttuu, kun Teemu Eronen ei ole edes pelannut vielä.

Päävalmentaja Matikainen kiitteli voittoisan Ässät-ottelun jälkeen JYPin joukkuetta, jonka sanoi olevan täynnä urallaan eteenpäin menossa olevia pelaajia.

– On kiva valmentaa tällaisia pelaajia, jotka haluavat eteenpäin urallaan. Monesti, kun tuolla ulkomailla on, siellä sattumoisin on sellaisia pelaajia, jotka eivät enää siitä eteenpäin halua. Se on vähän vaikeampaa se valmentaminen aina välillä siellä.

– Tukiaisella on, ja voisin lausua vaikka kuinka monta jätkää tässä, hirmuinen himo kehittyä ja hän on itse sen tehnyt. Me vain tuetaan tässä vierellä.

Kivi näkee Matikaisen esiin nostaman eteenpäin menemisen tärkeänä tekijänä JYPin menestyksessä.

– Se näkyy nyt kaikissa, jokainen onnistuu. Se on ollut Matikaista parhaimmillaan.

Kivi nostaa Matikaisen ja Jyväskylään palanneen konkaripuolustajan Sami Vatasen merkityksen esiin.

– Vatanen–Matikainen-akseli se tärkein on. Se on ihan selvä. Se henkinen liidaus on maailmanluokkaa.