Porin Ässät ja Helsingin IFK ovat tällä hetkellä jääkiekon SM-liigan pelilliset ääripäät, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa.

Ässät on liigasyksyn ehkä suurin yllättäjä. Se johtaa sarjaa 13 ottelun hulppealla 30 pisteen saalillaan.

Tuloksellisesti toisessa ääripäässä majailee syksyn suurin puheenaihe HIFK. Loukkaantumissumaan ajautunut ryhmä on kerännyt vaivaiset 15 pistettä 14 ottelusta.

Asiantuntija Karri Kiven mukaan Ässien ja HIFK:n valtaisan eron selittää täysin viime lauantaina nähty ottelu, jonka Ässät voitti 5–0 Porissa.

Kivi ottaa kuitenkin ensin kiinni perjantaista, kun HIFK pelasi yhden kauden parhaista peleistään ja voitti KalPan 3–2.

– Otimme viime viikolla kiinni IFK:n 1–4-karvauksesta. Se toimi KalPaa vastaan. Kakkos- ja kolmosäijät lukivat ihan hyvin peliä ja sitä, että pääsevätkö he kiinni vai eivät.

Päivää myöhemmin Porissa paketti mureni.

– Heti kun tuli vähän väsyä, he arvioivat ihan jatkuvasti väärin, että pystyykö menemään päälle vai pitäisikö pakittaa. Se oli 5–0, ja lukematon määrä läpiajoja sekä puolittaisia tilanteita.

Kivi vyöryttää tästä esimerkkinä Ässien 2–0-maalin, joka on katsottavissa alla.

– Kyllä se on niin helppo avata, kun heidän karvauksensa hajoaa. Kun tulee pieni väsähtäminen, kärkipelaaja pelataan pois. Sen takia IFK ei oikein koko pelissä pääse hyökkäämään, eivätkä oikein pysty puolustamaan. Siksi sarjasijoitus on tuo.

– Voi sanoa, että tuossa ottelussa kohtasivat tämän hetken ääripäät SM-liigassa. Miksi ne ovat ääripäät, näkyi tässä pelissä. Tuossa on se ero.

1:11 HIFK:n viisikkopeli murenee ja Ässät lyö taululle 2–0-lukemat.

Kiven mukaan Ässien hyvä puolustaminen tulee siitä, että heillä kaikki viisi pelaa samaa peliä.

– HIFK:lla pelaa kolme tai kaksi samaa peliä keskenään.

Lisäksi Ässillä on Kiven mielestä turvana sarjan tämän hetken paras maalivahti Jan Bednar, joka on paikannut Niklas Rubinin jättämän aukon loistavasti.

– Ihan ylivoimainen heppu. Sitä ei voi korostaa ikinä liikaa. Se antaa Ässien pelaajille ekstrabuustin itseluottamukseen.

Kivi ylistää Ässien maalivahtivalmentajan Jaakko Rosendahlin työtä. Hän on onnistunut erityyppisten maalivahtien kanssa.

– Bednar on yllättänyt kaikki, vaikka hänet tiedettiin lahjakkaaksi jätkäksi. Nyt hän on ollut sarjan paras maalivahti tähän mennessä ja ihan jäätävän rauhallinen, Kivi summaa.

Ässät kohtaa SaiPan SM-liigan ainoassa ottelussa tiistaina kello 17.30.

8:07 Ässät-luotsi Jarno Pikkarainen avaa syitä joukkueensa vahvan alkukauden takana – "Se on voittamisen kivijalka".