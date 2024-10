Karri Kiveltä kova vertaus – tämä Liiga-seura hämmästyttää toiminnallaan: "Oikein osuu silmiin"

Alkukauden aikana etenkin häntäpään alisuorittajat ovat vieneet paljon palstatilaa. Sarjakärjessä Ilves on tehnyt jämäkkää jälkeä.

Kivi paaluttaa kuitenkin KalPan nimeen. Viime kaudella välieriin asti yltänyt seura on melko hiljaisin askelin venyttänyt ensimmäisen Liiga-kuukauden jälkeen sijalle kaksi. Joukkue on neljän pisteen päässä Ilveksestä, ottelun vähemmän pelanneena.

KalPa on viime vuosina tunnettu etenkin pelinopeudestaan ja vikkelyydestään. Kiven mielestä tällä sesongilla erityisesti joukkueen kiekollisuus on ottanut Petri Karjalaisen johdolla lisästeppejä.

– Tämä kausi on vähän lyhyempi otanta, mutta minun mielestäni he pelaavat hivenen enemmän vielä (kiekolla). En tiedä, onko se tietoista vai ei, kun vertaa esimerkiksi Karjalaisen viime kauden KalPaa. Joka tapauksessa se identiteetti on ollut siellä koko ajan olemassa.

2:09 KalPa-pomolta tymäkkä vastalause spekuloidulle sarjauudistukselle: "En näe millään"

Kiekonhallinta on korostunut etenkin vastustajien laukaisumäärissä. Lisäksi KalPa on päästänyt vähiten maaleja. Toisaalta tehtyjä on vasta 11. eniten. Laukaisutilastoissa KalPaa vastaan on ammuttu neljänneksi vähiten.

– Välillä KalPan tämän kauden peleissä oikein osuu silmiin, että ei helkutti, peli on puolessa välissä ja molemmilla on torjuntoja kuusi. Todella korostuu se kiekon pitäminen ja kuinka hyvin he puolustavat sillä, että he pitävät kiekkoa. Oikein kukaan ei saa kuteja.

Tällä hetkellä Kivi näkee erityisenä kehityskohteena ylivoimapelin. Se on 10 prosentilla sarjan surkeinta.

Kivi ottaa puheeksi laajemman KalPa-kuvan. Seurassa vuosien ajan rakennettu kalpalaisuus on helposti tunnistettavaa ja luo vakaan selkänojan toiminnalle. Kalpalainen pelaaja on helppo bongata.

– KalPa on vuodesta toiseen niin omannäköinen, että kalpalaisuus on käsite. Siellä on Toni Saksman ollut toimitusjohtajana 12 vuotta. Anssi Laine, joka on nyt urheilupomona, on ollut pitkään organisaatiossa. Tietysti Kapaset, Sami, Kimmo ja Hannes, ovat kaikki olleet isoissa ruuduissa.

– Valmennuspuolella Pekka Virta loi parikymmentä vuotta sitten sen sielun ja on sen jälkeenkin siellä käynyt. Nyt on Petri Karjalainen, sitä ennen oli Tommi Miettinen. On ollut Tuomas Tuokkolaa ja Jari Laukkasta. He kaikki ovat KalPa-taustaisia ja ihan samankaltaisia. Siellä on hyvä punainen lanka tässä suhteessa.

Kivi rinnastaa seuran jylhästi kovimpaan mahdolliseen verrokkiin.

– Heillä on Tapparan kanssa selvin identiteetti, hän painottaa.

Jukurit pelaa olemassaolostaan

Puhe kääntyy sarjataulukon toiseen päähän. Liigan viimeistä sijaa pitää hallussaan Mikkelin Jukurit. 11 ottelusta vaivaiset viisi pistettä saalistanut nippu tihkuu tuskaa. Viikonloppuna kapteeni Jesper Piitulaisen haastattelu oli pysäyttävää kunneltavaa.

– Aika kovilla pojat siellä nyt ovat, Kivi viittaa Piitulaisen puheisiin.

5:36 Jukurit-kapteeni Jesper Piitulaiselta tuskainen purkaus joukkueensa tilanteesta – "Hiljaiseksi vetää"

Kolmen pisteen voittoja on 11 ottelun jälkeen tasan yksi kappale. Jo viime kaudella talousvaikeuksistaan kertonut seura on tiukassa tilanteessa.

– Tosi haastavaa käyttää Olli Jokisen ajan hyvä vire hyödyksi. Yleisöä käy 2 000 ja risat. He pelaavat olemassaolostaan.

– Olemassaololla tarkoitan kahden kolmen vuoden tähtäintä, mihin sarjasysteemi on menossa. Saada se taloudellisesti toimimaan, Kivi tarkentaa.

Marko Tuomainen luotsaa ensimmäistä kauttaan. Jokisen saappaat olivat suuret täytettäväksi, eikä alkukauden sairastelukierre helpottanut asiaa.

– Siellä oli niin iso muutos, pelaajisto muuttui totaalisesti. Että siitä saa Tuomainen rakennettua, kova on alku. Miten saisi taas rakennettua niin hyvää joukkuetta kuin Jokisen aikana?

0:48 Karri Kivi lyttää Jukureiden alivoimapelaamisen – "Ei noin pysty edes pelaamaan"

JYPin tekeminen pehmeää

Vaikeuksissa on myös ruotsalaisosaamiseen luottava JYP. Johan Pennerbornin projekti on käynnistynyt pahasti yskien. Viime kauden kohuseura on tässä vaiheessa viimeistä edellisenä, kolmen pisteen päässä Jukureista.

JYPin pelillinen tavoite on Kivelle vielä kahdeksan ottelun jälkeen epäselvä.

– Heidän puolustamisensa ja avaamisensa on kyllä niin pehmeää. Sen takia siellä on muutama pakki pelannut hemmetisti. Peräpään sekä avaamisesta että puolustamisesta tietty sähäkkyys puuttuu.

Pitkän päivätyön SHL:n huippuseura Färjestadissa tehnyt, ja Itävallan kautta Jyväskylään saapunut Pennerborn on tuotu tekemään pelillistä muutosta.

– Vaatii kyllä aikaa, että rupeaa selviämään, mikä se juju on, Kivi puuskahtaa.

– Toivottavasti kaikilla siellä on selvää, mitä Pennerbornin aikana halutaan. He tietävät sen varmasti itse paremmin. Sen takia olisi ollut parempi, että tämä alku olisi lähtenyt hyvin. JYPin rakennus on niin alkutekijöissään, että he saavat selväksi, mitä kohti mennään. Varmaan menee aikaa, että selviää, mitä Pennerbornin jujuilla haetaan.

Kivi peräänkuuluttaa JYPin toimistolta nyt kärsivällisyyttä.

– Totta kai. En anna mitään ohjeita heidän seurajohdolleen, mutta jos ruotsalainen Pennerborn on sinne ekana ulkomaalaisvalmentajana valittu, katsoo nyt, mitä siellä tämän ja ensi kauden aikana tapahtuu. Ei muutos ihan muutamassa kuukaudessa tapahdu, mutta kova on urakka Ruotsin miehellä.

1:53 Mitä tapahtuu Olli Jokisen perinnölle? Jukureiden joukkueessa valtava myllerrys – "Aika alusta saa lähteä"