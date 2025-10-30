MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toivotti tervetulleeksi SM-liigan tuoreet uudistusehdotukset Liigaviikossa torstaina. Kivi kuitenkin yllätti studioisäntä Teemu Niikon muutamilla jyrkillä näkemyksillään.
Keskiviikkona SM-liigan strategiaryhmä lähestyi seuroja esityksellä, jonka pohjalta osakkaat äänestävät uudesta sarjamallista marraskuun lopun yhtiökokouksessa. MTV Urheilun haltuunsa saaman esityksen sisältöä perattiin Liigaviikossa torstaina.
– Nyt tilanne näyttää minun silmiini paremmalta kuin kertaakaan, asiantuntija Karri Kivi totesi.
Toinen vääntöä Kiven ja Niikon välille aiheuttanut seikka oli esitys SM-liigan keskitetyistä tuloista, joihin kuuluvat muun muassa mediasopimus ja mahdollinen vedonlyöntisopimus. Esityksessä tulonjako menisi 14 joukkueen mallissa 80-20 ylemmän sarjan eduksi, 12 joukkueen mallissa 70-30.
– On sopiva. Olisi mieluummin ylöspäinkin, Kivi aloittaa.
– Olisit valmis kasvattamaan vielä enemmän, vaikka 90–10? Niikko kysyi.
– Se ykköskööri täytyy palkita sillä puolella.
Niikko toisti tässä kohtaa huolensa alemman sarjan elinvoimaisuudesta.
– Miten 80–20 auttaa alempaa porrasta? Miksi se ei voi olla 60–40?
– Siinähän tulee (alemman portaan seuroille) ekstraporkkanaa tavoitella jotain, Kivi summasi.
Kivi kuitenkin uskoo, että SM-liigan tarjoamat uudistusesitykset tuottavat hedelmää SM-liigan yhtiökokouksessa marraskuun lopulla.
– En näe mitään syytä, miksi ei tuosta päästäisi fiksuun lopputulokseen jollain tavalla.