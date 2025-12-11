Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Sportin saldo Sheddenin alaisuudessa oli surkea. Joukkue on pudonnut sarjajumboksi, ja viime viikolla sen tuorein tappioputki kasvoi neljään.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi osasi odottaa jo viime viikolla jotain käännettä Doug Sheddenin ja Vaasan Sportin ympärillä.

Karri Kivi näki Shedden-lähdöt jo ennakolta: "Nyt puhutaan vain päivistä".

Karri Kivi näki Shedden-lähdöt jo ennakolta: "Nyt puhutaan vain päivistä".

Karri Kivellä aavistus SM-liigan kohusotkusta: "Nyt puhutaan sitten vain päivistä"

Karri Kivellä aavistus SM-liigan kohusotkusta: "Nyt puhutaan sitten vain päivistä"

Kommentti: Doug Shedden -teatterista hyötyi vain Jokerit

– Viikonloppuna minulla tuli jo hyvin voimakkaasti (päävalmentajavaihdos) mieleen, kun näin kuinka ei-innokas se Sportin joukkue oli. "Nyt puhutaan sitten vain päivistä, että koutsi vaihtuu", Kivi muistaa ajatelleensa.

Kivi näki, ettei Shedden ollut millään tavalla valmistautunut vetämään joukkueen harjoituksia, ja kun tappioita alkoi tulla heti, punaista lankaa ei koskaan löytynyt.