MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi osasi odottaa jo viime viikolla jotain käännettä Doug Sheddenin ja Vaasan Sportin ympärillä.
Sport tiedotti keskiviikkona, että lokakuussa Juuso Hahlin tilalle penkin taakse tullut päävalmentaja Doug Shedden jättää tehtävänsä omasta aloitteestaan.
Sportin saldo Sheddenin alaisuudessa oli surkea. Joukkue on pudonnut sarjajumboksi, ja viime viikolla sen tuorein tappioputki kasvoi neljään.