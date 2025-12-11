Kärppien majailu jääkiekon SM-liigan 15. sijalla ja oululaisryhmän pelokkaat otteet saivat MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven heittämään kritiikkivyöryn suurseuran suuntaan tuoreimmassa Liigaviikossa.
Kärpät on tarponut jo useamman vuoden sekavassa tilassa. Sen urheilullinen suunta on ollut hakusessa, johtavissa pesteissä on ollut paljon vaihtuvuutta, eikä menestys ole ollut sen kriteerien mukaista.
Uusi päävalmentaja Petri Karjalainen ja tuore urheilujohtaja Kimmo Kapanen palkattiin korjaamaan kurssi. Sama vanha tahti on kuitenkin jatkunut, ja jos mahdollista, tulokset ovat jopa heikentyneet.
Karjalainen luotsasi KalPan mestariksi viime keväänä, mikä on varmasti antanut hänelle lisää aikaa Oulussa, mutta kuten Kivikin huomauttaa, Karjalainen tuli nykypestiinsä mutkan kautta. Hänen piti alkujaan ottaa Oulussa haltuun kehitysjohtajan työt.
Kivi nostaa esiin myös vanhan viisauden: Valmentajat – edes menestyneet – eivät sovi jokaiseen paikkaan, vaan eteen tulee vaikeuksia.
– Tähän tilanteeseen toistaiseksi, huom toistaiseksi, (Karjalainen) ei ole sopinut, koska ei ole lähtenyt minkäänlaista putkea ylöspäin, Kivi alleviivaa.
Petri Karjalainen ei ole saanut Kärppien kurssia oikaistua.Mikko Lieri / All Over Press
Kiven mukaan Kärppien otteet ovat varovaisia. Se epäröi karvaustilanteissa ja on arka avauspelaamisessa sekä blokkaamisessa. Muitakin esimerkkejä on.
– Ainoana joukkueena sen peli ei ole kehittynyt millään lailla tällä kaudella.
Kivi hämmästeli erityisesti yhtä tilannetta keskiviikkoisessa Lukko-vierasottelussa. Ensimmäisessä aloituksessa Lukon pelaaja kippasi tulisieluisena pelaajana tunnetun Eemil Erholtzin nurin. Kivi odotti Erholtzilta tymäkkää vastareaktiota, mutta sen sijaan ei tapahtunut mitään.
– Ehkä se kuvasti joukkueen tilaa, että Erholtz ei millään tavalla reagoinut tähän.
Kivi olisikin kaivannut Erholtzilta tai Kärpät-leiristä jonkinlaista kuittausta.
– Ilman muuta. Olisin jopa koutsina sanonut, jos ei itse hoksaa, Kivi linjaa.
– Tämmöistä reagointia minä haluaisin sieltä penkiltä. Jos joku taistelija ei niin sanotusti kuittaa tuota puhtaalla ja kovalla taklauksella, niin se kuvastaa sitä joukkueen tilaa. Silloin täytyisi jonkun käydä koputtamassa, että "hei".