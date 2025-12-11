Uusi päävalmentaja Petri Karjalainen ja tuore urheilujohtaja Kimmo Kapanen palkattiin korjaamaan kurssi. Sama vanha tahti on kuitenkin jatkunut, ja jos mahdollista, tulokset ovat jopa heikentyneet.

– Tähän tilanteeseen toistaiseksi, huom toistaiseksi, (Karjalainen) ei ole sopinut, koska ei ole lähtenyt minkäänlaista putkea ylöspäin, Kivi alleviivaa.

– Ehkä se kuvasti joukkueen tilaa, että Erholtz ei millään tavalla reagoinut tähän.

– Ilman muuta. Olisin jopa koutsina sanonut, jos ei itse hoksaa, Kivi linjaa.

– Tämmöistä reagointia minä haluaisin sieltä penkiltä. Jos joku taistelija ei niin sanotusti kuittaa tuota puhtaalla ja kovalla taklauksella, niin se kuvastaa sitä joukkueen tilaa. Silloin täytyisi jonkun käydä koputtamassa, että "hei".