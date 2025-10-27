Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY) eli pelaajayhdistys on vahvistanut osallistuvansa uuden jääkiekkosarjan suunnitteluun Heikki Penttilän Causabon Oy:n vetämänä.

Causabon Oy tiedotti maanantaina valtavasta kiekkouutisesta. Se suunnittelee Suomeen uutta jääkiekkosarjaa Tapparan entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän johdolla.

Sarja saattaisi käynnistyä 10–12 joukkueen voimin jo syksyllä 2026, ja Causabon Oy aloittaa nyt neuvottelut seurojen ja muiden osapuolten kanssa.

Pelaajayhdistys tiedotti kannastaan pian jymytiedotteen jälkeen.

– SJRY näkee osallistumisen tähän työhön tärkeäksi varmistaaksemme pelaajien kollektiivisen äänen kuulumisen ja vaikuttavuuden tulevissa päätöksissä. Jatkamme yhteistyötä edelleen myös muiden pelaajille merkityksellisten sarjojen ja niissä mukana olevien tahojen kanssa, puheenjohtaja allekirjoittamassa tiedotteessa todetaan.