Vastakkaisissa vireissä olevat JYP ja KalPa kohtaavat toisensa jääkiekon SM-liigan tv-ottelussa perjantaina. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoitti ottelun ennakkoasetelmat Liigaviikossa.

Liigaviikko niputtaa

JYP on pelannut tuloksellisesti erinomaisen syksyn, sillä se on pisteet per ottelu -listauksessa peräti liigan kakkosena. Puolustava mestari KalPa on samassa vertailussa viidentenä.

JYPin käyrä osoittaa kuitenkin alaspäin. Sillä on alla kolme tappiota peräjälkeen.

– JYPistä on revitty kaikki irti. He ovat suorittaneet ihan maksimitasolla. Pelaajat ovat onnistuneet rooleissaan aivan loistavasti. Silloin kun joukkue on yliviritetty ja peli vähän katoaa, niin käy juuri niin kuin JYPille – että se sekoaa totaalisesti, Karri Kivi analysoi Liigaviikossa.