Helsingin IFK:n tuloskunnossa nähty käänne on jääkiekon SM-liigan viime viikkojen suurin pommi.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
HIFK:n marraskuun 21. ja 22. päivänä Hämeenlinnassa (0–4) sekä Kouvolassa (1–8) pelaamat vierasottelut olivat taas uusi pohjanoteeraus koko syyskauden ongelmissa tarponeelle suurseuralle. Tätä seurasi muun muassa kapteeni Iiro Pakarisen painokas puhe joukkueelle.
Tämän jälkeen Olli Jokisen luotsaama HIFK on kuitenkin kääntänyt tarpomisen huimaksi korkealennoksi. Sen saldo viimeisen kolmen viikon aikana on viisi voittoa kuudesta ottelusta sekä 16 pistettä 18:sta mahdollisesta.