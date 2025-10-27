Suomeen suunnitellaan uutta jääkiekkoliigaa. Hanketta johtaa Tapparan entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän yritys Causabon Oy, joka tiedotti suunnitelmista maanantaina.

Entinen Tappara-pomo Penttilä sanoo tiedotteessa, että uusi sarja saattaa käynnistyä jo syksyllä 2026. Nykyisen suunnitelman mukaan sarjassa olisi aluksi 10–12 seuraa.

– Suomalainen jääkiekko on jäänyt jälkeen Euroopan huippusarjoista monella mittarilla. Tarvitsemme tasonnostoa, ja se on tehtävä nopeasti, Penttilä toteaa.

Tiedotteen mukaan sarja olisi avoin. Nousu ja putoaminen olisivat mahdollisia ilman velvoitetta lunastaa osuutta operointiyhtiöstä.

Causabon Oy on kutsunut neuvotteluihin useita seuroja, ja "aloittaa varsinaiset neuvottelut seurojen ja muiden osapuolten kanssa välittömästi".

Maanantaisen tiedotteen taustalla on kulissivääntö jääkiekon SM-liigan sarjajärjestelmästä.