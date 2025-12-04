Putoamisuhan takia siirtymäkaudelle haluttaisiin lähtökohtaisesti mahdollisimman tasapuolinen otteluohjelma, jossa jokainen joukkue kohtaisi muut yhtä monesti kotona ja vieraissa. Käytännössä tämä tarkoittaisi nelinkertaista ja peräti 68 ottelun runkosarjaa.

– Valmentajana minulla tuli heti mieleen, että nyt ei enää yhtään peliä lisää. Ei yhtään! Olisin yllättänyt, jos ei ainakin kaksi kolmasosaa päävalmentajista olisi minun kanssani samoilla linjoilla. Toivottavasti heiltä nyt kysytään jotain, sillä yleensä heiltä ei kysytä yhtään mitään, Kivi linjaa kyseisestä näkemyksestä Liigaviikossa.