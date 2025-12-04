MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi esitteli oman ehdotuksen jääkiekon SM-liigan siirtymäkauden 2026–2027 otteluohjelmasta Liigaviikossa torstaina. Kiven mallissa liigajoukkueet pelaisivat nykyisen määrän eli 60 ottelua.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
SM-liigan johto kertoi viime viikon tiedotustilaisuudessa ensi syksynä käynnistyvästä siirtymäkaudesta, jolloin pääsarjassa nähdään todennäköisesti 17–18 joukkuetta. Ovi on auki Jokereille ja toiselle Mestis-menestyjälle, jos ne täyttävät ehdot.
Siirtymäkaudella panokset ovat valtavat, sillä 18 joukkueen sarjasta putoaisi keväällä peräti neljä joukkuetta. Tämän jälkeen siirrytään 14+10-sarjamalliin.
Putoamisuhan takia siirtymäkaudelle haluttaisiin lähtökohtaisesti mahdollisimman tasapuolinen otteluohjelma, jossa jokainen joukkue kohtaisi muut yhtä monesti kotona ja vieraissa. Käytännössä tämä tarkoittaisi nelinkertaista ja peräti 68 ottelun runkosarjaa.