MTV Urheilun studiossa puitiin SM-liigan tämän hetken kuohuttavinta aihetta eli sarjajärjestelmää ja sen tulevaisuutta. Kyseisestä teemasta irtosi varsin värikkäitä mielipiteitä.

SM-liigan sarjajärjestelmä on ollut jo useamman kuukauden ajan esillä. Aiemmin muun muassa Jarmo Kekäläinen selvitti Suomen ylimpien sarjojen järjestelmiä. Asiaa käsiteltiin viimeksi syyskuun alussa Liigan ja liigaseurojen toimitusjohtajien kokouksessa.

Päätöksiä ei kuitenkaan tehty ja tilaisuudesta tulleiden viestien mukaan yhteistä, hyvin tarkkaa suuntaa ei ainakaan vielä löytynyt.

MTV Urheilu kysyi kauden alla SM-liigaseurojen kapteeneilta ja päävalmentajilta sitä, mikä olisi oikea joukkuemäärä Liigaan. Monissa vastauksissa puhuttiin joko 12 tai 14 joukkueesta.

MTV Urheilun liigastudiossa asiantuntijat Jesse Joensuu ja Karri Kivi kertoivat oman näkökantansa aiheeseen.

– 12+12 (Liiga + toinen sarjataso), Joensuu vastaa napakasti, perustellen perään:

– Emme voi tyytyä siihen, että tämä on pelkästään kasvattajasarja. SM-liigan pitää lähteä kilpailemaan Sveitsiä, Ruotsia, Tshekkiä ja Saksaa vastaan. Siihen tarvitaan parempia pelaajia ja parempaa palkkaa. Voisiko siihen paremman palkan tavoitteluun saada jonkinlaisia lakimuutoksia tueksi, jotta eläkerahastot ja niin edelleen olisivat helpompia. Emme voi noita (muita sarjoja) vastaan kilpailla, jos joukkuemäärä ei ole 12, Joensuu näkee.

– Nyt kynnys siihen, että pääsee SM-liigaan, on liian helppo. Ulkomaalaispelaajia on jo kolmannes, Kivi puolestaan mainitsee.