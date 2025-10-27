Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä ei pelästy päivän uutisia, joiden mukaan Suomeen puuhataan kokonaan uutta jääkiekkoliigaa. Sepän mukaan Heikki Penttilän johtaman Causabon Oy:n ulostulon voi tulkita painostuskeinoksi. Seppä uskoo vakaasti, että marraskuun yhtiökokouksessa tarvittavat muutokset nuijitaan läpi nykyseurojen kesken.

Causabon Oy julkaisi maanantaina tiedotteen, jonka mukaan sen junailema uusi sarja voisi käynnistyä jo syksyllä 2026. Yrityksen mukaan neuvotteluihin "kutsutaan useita seuroja". MTV Urheilun viime viikolla uutisoimien tietojen mukaan hanketta vetävät etunenässä Tappara, TPS ja HIFK.

SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä ei anna ulostulolle kovinkaan suurta painoarvoa.

– Taustalla olemme olleet tietoisia tästä uudesta hankkeesta. Mitään virallista kontaktia meillä ei ole ollut Heikki Penttilän prosessiin. Tietyt seurat ovat kertoneet, että heitä on kontaktoitu.

– Sisällöistä ja konkretiasta minulla ei ole mitään faktaa olemassa. Toivoisinkin, että Penttilä astuisi ulos ja kertoisi, että mitkä ne todelliset ajatukset ja suunnitelmat ja sisällöt ovat. Mitä olen saanut viestiä, niin kova uho on päällä, mutta hirveästi ei taida vielä olla lihaa luiden ympärillä, Seppä sivaltaa.