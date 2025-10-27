Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä ei pelästy päivän uutisia, joiden mukaan Suomeen puuhataan kokonaan uutta jääkiekkoliigaa. Sepän mukaan Heikki Penttilän johtaman Causabon Oy:n ulostulon voi tulkita painostuskeinoksi. Seppä uskoo vakaasti, että marraskuun yhtiökokouksessa tarvittavat muutokset nuijitaan läpi nykyseurojen kesken.
– Taustalla olemme olleet tietoisia tästä uudesta hankkeesta. Mitään virallista kontaktia meillä ei ole ollut Heikki Penttilän prosessiin. Tietyt seurat ovat kertoneet, että heitä on kontaktoitu.
– Sisällöistä ja konkretiasta minulla ei ole mitään faktaa olemassa. Toivoisinkin, että Penttilä astuisi ulos ja kertoisi, että mitkä ne todelliset ajatukset ja suunnitelmat ja sisällöt ovat. Mitä olen saanut viestiä, niin kova uho on päällä, mutta hirveästi ei taida vielä olla lihaa luiden ympärillä, Seppä sivaltaa.
Seppä ei näe nykyisen SM-liigan tuhoutumista konkreettisena uhkana.
– Jos tässä joku näkee, että Liiga olisi hajoamassa tai tuhoutumassa, niin se on aika ennenaikainen tulkinta, hän hymähtää.
Pidätkö tätä Penttilän vetämää suunnitelmaa jonkinlaisena painostuskeinona?
– Näinkin voi asian tulkita. Se, että kuka siellä uuden sarjan takana on, niin olisi hyvä tietää. Se ei ole täysin auennut. Se olisi hyvä avata.
SM-liigan johdossa uskotaan, että marraskuun lopun yhtiökokouksessa saadaan aikaan muutokset, joiden kanssa kaikki nykyiset seurat pystyvät elämään.
– Kaikki seurat sitoutuneita. Yksikään ei ole ilmoittanut, ettei olisi mukana prosessissa.
– Suunnitelma on yhtiökokousta vaille valmis. Viimeiset materiaalit lähtevät seuroille huomenna. Sitten on kaikki materiaali käytössä, että voimme marraskuun lopussa tehdä päätökset mahdollisesta uusista pääperiaatteista.
– Meillä on vahva näkemys, että me tulemme saamaan päätökset aikaan. Olemme saaneet sellaisen kokonaisuuden kasaan, että uskomme, että se tulee menemään läpi yhtiökokouksessa. Se, että onko tämä ulkopuolinen uhka vaikuttanut, niin en osaa arvioida. Ei se varmaan ole tätä prosessia hidastanut, sanotaan näin.
Siirtymäkausi edessä?
Seppä avaa nyt poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti sen, mitkä asiat Liiga ja seurat pyrkivät marraskuun lopussa muuttamaan. Pöydällä on mediassakin esillä olleita kokonaisuuksia.
Sepän mukaan muutoskokonaisuudessa on kolme kärkeä: joukkuemäärän pienentäminen, pudotuspelien tulonjaon uusiminen ja liigan päätöksenteon notkeuttaminen.
– Joko niin, että se uusi malli on 14 tai 12 joukkuetta. Lisäksi esitetään uutta pudotuspelien tulonjakomallia. Vanha menisi tässä romukoppaan.
Päätöksenteon osalta Seppä toteaa, että liiga haluaa keventää sitä siten, että niin sanotut "keskikokoiset" ratkaisut voitaisiin tehdä esimerkiksi liigavetoisesti, eikä niin, että kaikkien seurojen tulee äänestää niistä.
Merkittävimpänä yksityiskohtana Seppä avaa aikataulun. Jos muutokset, joiden läpimenoon puheenjohtaja uskoo, menevät läpi, tulee seuraava kausi olemaan niin sanottu "siltakausi".
Kauden 2026–2027 päätteeksi 2–4 SM-liigajoukkuetta pudotettaisiin pääsarjasta urheilullisin perustein.
– Haemme sellaista rakennetta, jossa saadaan selvästi nostettua nousun ja laskun mahdollisuutta. Pyrimme tukemaan sitä, että ero kahden ylimmän sarjatason välillä kapenee.
Uusi sarjamalli, jossa olisi siis 2–4 joukkuetta vähemmän, olisi käytössä ensimmäistä kertaa kaudella 2027–2028.
– Siitä eteenpäin lähdetään täysimääräisesti menemään sitten uudella mallilla.
Tulisiko SM-liigassa olemaan jatkossa esimerkiksi suora putoaja?
– En osaa siihen vielä ottaa kantaa. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että olisi sarjamuotoinen karsinta, jossa olisi enemmän alemman sarjan joukkueita, ja sitten vähemmän ylemmästä.
Seppä korostaa, että SM-liigan olisi jatkossakin mahdollisuus nousta vain pelaamalla. Paljon julkisuudessa ollut Jokerien tilanne pysyisi siis nykyisellään: tietä ylös ei ole kuin kaukalon kautta.
Seppä ei ota kantaa yksittäiseen seuraan, mutta lausuu seuraavaa:
– Pyrimme luomaan sellaisen mallin, että sieltä on aito mahdollisuus nousta. Mitään kabinettipäätöstä tässä ei ole mahdollista tehdä.
Kiinteä osa muutosta on myös Suomen toiseksi korkeimman sarjatason liittäminen saman organisaation alle. Tällä hetkellä Mestistä operoi Jääkiekkoliitto.
– Jääkiekkoliitto on ollut kiinteästi mukana prosessissa. Sehän on selvää, ettemme voi liigana siitä päättää. Se vaatii myös Jääkiekkoliiton suostumuksen, että saamme kaksi ylintä sarjatasoa yhdistettyä.
– On liian haastavaa jatkaa näin, että kahta ylintä tasoa operoi kaksi eri organisaatiota.