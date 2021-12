SM-liigajätti Kärpät päätyi pahoista korona-ajoista suoraan kohujen keskelle – "Tietty raja meni yli"

Loputon yrityskumppanien nimilista on heijastunut Kärppien pelipaitaan. Siinä näkyvästi esillä on ollut Ylivieskasta kotoisin oleva tavarataloketju Kärkkäinen.

Taustalla olivat Kärkkäisen perustajan ja toimitusjohtajan Juha Kärkkäisen erittäin kärkkäät kommentit. Kärkkäinen muun muassa nimitteli tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä kirjoituksessaan "Nwo:n kätyriksi" (New world order -salaliittoteoria). Kärkkäinen myös totesi, että "koko holokausti on tarinaa".

Uroksessa ei mitään yllättävää

– Roaming (ulkomailla käytettävä mobiilidata) on ollut heidän ydinjuttunsa. Ja jos matkustaminen tipahtaa 95 prosenttia siitä, missä se oli aiemmin, niin kyllähän jokainen ymmärtää, että siihen on vaikea reagoida. Meidänkin pitää ymmärtää meidän kumppaneitamme. Meillä on ollut ravintoloita mukana, joilla on ollut todella vaikeaa ja olemme pystyneet käymään asioita heidän kanssaan lävitse, Virkkunen miettii.