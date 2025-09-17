SM-liigan mestarisuosikki Lukko sai pelottavia uutisia keskiviikon HIFK-vierasottelussa.

Lukko takoi avauserässä hurjaa jälkeä, kun se siirtyi Ponthus Westerholmin, Nuutti Viitasalon ja Lenni Hämäläisen osumilla 3–0-johtoon.

Toinen erä tarjosi Lukon kannalta pelottavan näyn, kun sen tähtivahti Antti Raanta nilkutti suoraan pukukopin puolelle.

– Nyt on aika dramaattinen hetki, MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta hämmästeli.

Raanta koki kolauksen tilanteessa, jossa HIFK:n hyökkääjä Jere Somervuori pääsi kokeilemaan maalintekoa aivan Lukko-maalin tuntumasta. Raanta ei meinannut tämän jälkeen päästä ylös jäästä.

Hänen tilalleen tolppien väliin asteli Daniel Salonen. Vaihdos tapahtui ajassa 22.57.

Video Lukon maalivahtivaihdoksesta näkyy jutun yläreunasta.