SM-liigassa hirmutappioita – pomolta synkkää puhetta tulevasta

Pulkkisen toinen pointti on jään tasolta ja nostaa liigaseurojen ydintoiminnan kustannuksia.

– Yksi asia on globaali kilpailu pelaajista ja sitä kautta palkkatason nousu. Se ei voi olla vaikuttamatta.

– Kolmas keskeinen tekijä on se, että meillä on seuroja ja joukkueita, jotka kasvavat todella voimakkaasti. Sitten on pienempiä seuroja, joilla liikevaihdot ovat laskeneet. Jokaisen seuran täytyy panostaa todella kovaa liiketoimintaympäristöönsä, että bisnestä saadaan kasvatettua.