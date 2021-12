Topi Niemelä, 19, on SM-liigan uusi nouseva tähti – huippulupaava puolustaja käy taustalla kovaa koulua

Niemelä debytoi Kärppien edustusjoukkueessa kaudella 2019–2020. Tuolloin Niemelä pääsi muun muassa maailmanmestaripuolustajan ja Kärppä-ikonin Lasse Kukkosen oppikouluun.

Viime kaudella Niemelän huippukohta osui Edmontonissa pelattuihin nuorten MM-kisoihin. Seitsemässä ottelussa hänelle merkattiin tehot 2+6=8. Niemelä valittiin turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

Muuten hänen kautensa oli hyvin rikkonainen. Niemelä ehti pelata vain yhdeksän liigaottelua ennen nuorten kisoja. Turnauksen jälkeen hän koki loukkaantumisen, joka piti hänet lähes koko loppukauden sivussa.

Nyt Niemelä marssii pukukopissa paikalle, mihin on aseteltu kultainen kypärä.

– Ei se mitenkään sen kummallisempi kypärä ole kuin mikään muukaan. Toki, silloin kun sen ensimmäistä kertaa puki päälleen, niin tulihan siitä siisti fiilis, Niemelä myöntää MTV Urheilulle tämänhetkisestä pienestä erikoisuudestaan.

Kypärä on enemminkin osoitus Niemelän alkukaudesta.

Siihen on mahtunut paljon hyvää, mutta myös raakaa realiteettia.

Luonnonlapsi

Vertauskuvallisesti voidaan puhua sisä- ja ulkokuoresta. Pääpinnaltaan Niemelän alkukausi näyttää mahtavalta. 25 otteluun peräti 22 (5+17) pistettä.

Hän on ehtinyt olla jopa SM-liigan pistepörssin kärkipaikalla.

– Olen uskaltanut pelata omilla vahvuuksillani, Niemelä tiivistää.

Ulkokuoren alla on itse peli. Siihen on liittynyt vielä kovasti työmaata.

– Pisteiden valossa Topi on aloittanut vahvasti, ja hänellä on ollut nousujohteinen kausi. Jos isoa kuvaa ja kokonaisvaltaista pelaamista miettii, hän ei aloittanut niin hyvin. Mutta hän on parantanut koko ajan, Kärppien apuvalmentaja, ex-liigapuolustaja Ville Mäntymaa sanoo suoraan.

Niemelä on ollut pienestä pitäen lahjakas kiekollinen puolustaja. Hän on erottunut liikkuvana ja päättäväisenä pelaajana, joka ei pelkää ottaa riskejä.

Nuoruus on yhä läsnä Niemelän pelissä. Innokkuuden lisäksi alkukauden onnistumiset näkyvät ratkaisuhimokkuudessa. Eli nälkäisyydessä.

Se taas meinaa johtaa ”varasteluun”. Riskit ovat maksaneet hintaa omassa päässä.

– Hän on luonnonlapsi, mutta tykkään hänen luonteestaan. Hän on raaka ja rehellinen itselleen. Hänen kanssaan on ehditty käydä monet tulisieluiset keskustelut, Mäntymaa hymyilee.

– Olen aika kriittinen itselleni. Haluan pelata hyvin. Jos se ei onnistu, ärsyttää, Niemelä myöntää.

Mäntymaan mukaan Niemelästä näkyy aitoa ”pelurin luonnetta”.

– Lajitaidot ovat olemassa. Sen päälle tulee luonne. Hän ei koskaan anna senttiäkään periksi. Hän pystyy nopeasti nousemaan ylös epäonnistumisten jäljiltä, Mäntymaa jatkaa Niemelästä.

Kehityksen tiellä

Mäntymaa on yksi Niemelän useista tukijoista.

– On fysiikkakoutsi Samppa Jaakolaa, jonka kanssa tehdään kovasti töitä. Mäntymaan kanssa käydään pakin asioita lävitse. Toni Sihvosen kanssa katsotaan ylivoimahommia ja ”Havun” (Mäntymaa) kanssa alivoimaa. Tuossa on monta henkilöä, jotka tukevat ja puskevat eteenpäin. Tuossa on hyvä ja turvallinen olo. Luotan täysin heidän osaamiseensa, Niemelä kehuu.

Kaikista eniten Niemelä jumppaa arkisia asioita Mäntymaan kanssa. ”Videoita, peittolinjoja, sijoittumista ja fläppitaulua”, Niemelä luettelee.

– Topilla tärkein juttu on opetella huippu-urheilijan elämää. Puhutaan arjen vaatimustasosta ja siitä, mitä puolustajan paikalla vaaditaan, Mäntymaa avaa.

Kärpät tukee vahvasti Niemelän kehitystyötä – jopa lisäavun voimin.

– Hän on ottanut ylimääräisiä luistelukertoja koko alkukauden ajan. Koska kaksinkamppailukyvyn lisäksi luistelu korostuu nykypäivän pelaamisessa niin vahvasti, Mäntymaa painottaa.

Yleisesti Niemelän isoin kehityskohde liittyy puolustamiseen. Juuri sen saralla hän käy nyt kovaa koulua.

– Paljon on työstetty sitä, että miten hän hyväksyy puolustuspelaamisen merkityksen. Hän on mennyt sillä saralla ja puolustustaitojen osalta kovasti eteenpäin, Mäntymaa näkee.

Avainlenkkejä

Niemelä on Toronto Maple Leafsin kolmannen kierroksen varaus vuoden 2020 NHL-draftista. Mäntymaan mukaan oululaislähtöisellä puolustajalla on ”mahdollisuudet mihin vain”, kunhan hän vain ”omaksuu huippu-urheilijan elämän vaatimukset”.

– En epäile yhtään, etteikö hänestä kasva vielä huippupuolustaja. Nyt vaaditaan malttia, Mäntymaa sanoo.

– Pyrin olemaan mahdollisimman hyvä. En niinkään halua verrata itseäni muihin, vaikka totta kai aina pitää olla kunnianhimoa. Yritän henkilökohtaisella tasolla kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi, Niemelä kuittaa omista tavoitteistaan.

SM-liigan lisäksi Niemelä on piakkoin tapetilla Nuorten MM-kisoissa. Sinne hänen lähtökohtansa ovat nyt huomattavasti paremmat kuin viime kerralla.

Niemelä on pelannut koko syksyn ajan miesten liigassa, avainroolissa.

– Mahtava tapahtuma. Maailman parhaat omanikäiset vastakkain. Kyllä sitä aina välillä vapaapäivinä on tullut mietittyä, että ei siihen turnaukseen enää pitkä aika ole. Kavereiden kanssa olemme jutelleet siitä, että kohta on hieno reissu tiedossa. Kuitenkin viimeinen juniorimaajoukkuetapahtuma meidän ikäluokallemme. Lähdetään lyömään parasta pöytään, Niemelä sanoo lähtökohdista.

Niemelä on yksi Nuorten Leijonien avainpelaaja. Hänen lisäkseen katseet kohdistuvat JYPin Joakim Kemelliin ja HIFK:n Roni Hirvoseen.

Kärppien apuvalmentaja Ville Mäntymaa luottaa vahvasti siihen, että Niemelä loistaa myös Edmontonissa pelattavissa kisoissa.