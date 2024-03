Kärpät-pomo paljastaa: tämän takia Nick Ritchie sai potkut – seuran toinen hankinta poistui vähän äänin maasta

Myllykoski aloitti virallisesti Kärppien urheilutoimenjohtajana lokakuun alussa. Hän seurasi tehtävässään Harri Ahoa, joka oli hoitanut kyseistä virkaa yli kymmenen vuoden ajan.

– Onhan tämä ollut aika mielenkiintoista aikaa, Myllykoski huikkaa kulmakarvat ylhäällä MTV Urheilulle.

– On vaikea sanoa, että onko nyt eletty aika ollut jotenkin keskimääräistä hektisempää tai että onko tapahtumia ollut enemmän kuin normaalisti, koska ei ole tullut oltua aiemmin tällaisessa pestissä. Noh, ainakin sen voi sanoa, että tapahtumia on ollut. Tässä on päässyt... tai on joutunut kokemaan sellaisia asioita, mitä ei välttämättä olettanut, että sellaisia voisi tulla vastaan heti ensimmäisen vuoden aikana, Myllykoski jatkaa.

Myllykoski tahkosi pelaajaurallaan yhteensä 578 liigaottelua. Hän voitti Suomen mestaruuden keväällä 2004 nykyisen seuransa Kärppien takalinjoilla. Tämän lisäksi palkintokaappiin tuli kaksi hopeista SM-mitalia.

Myllykoski päätti pelaajauransa Tapparassa kaudella 2004–05. Sen jälkeen hän ehti toimia muun muassa pelaaja-agenttina.

Tätä kautta hänellä oli pohjaolettamus siitä, mihin hän oli menossa, kun häntä haastateltiin Kärppien urheilutoimenjohtajan tehtävään.

Mutta että näin värikkäitä käänteitä? Liekkö edes ennustaja olisi osunut oikeaan.

Asiat päälaelleen

Kärpät teki joulukuussa ison päätöksen, kun se antoi potkut seuran kaksinkertaiselle mestarivalmentajalle Lauri Marjamäelle. Kärppien peli ailahteli syksyn aikana. Välillä meno oli synkkää kuin Suomen satamissa tulevien poliittisten lakkojen aikana. Välillä pohjoinen puhuri puhalsi viiltävästi yhtä aikaa sekä etelän, lännen että idän suuntaan.

– Kun valmentaja vaihtuu, pelaajat tuumaavat keskenään, että ei helvetti, nyt meillä ei ole enää mitään tekosyitä, vaan nyt homma on meidän käsissämme. Koska fakta on se, että pelaajat tuolla kaukalossa loppupeleissä pelaavat. Jos heille tulee sellainen fiilis, että nyt on pakko tehdä asioita eri tavalla ja paremmin kuin aiemmin, niin kyllähän tuo on vaikuttanut siihen, että meillä ihan kaikki tekeminen on parantunut. Se on näkynyt tuloksissa, Kärppien urheilupomo Myllykoski perkaa.

Kärppien potkupäätöksen jälkeen huhurumba kävi kuumana. Onko seuran uusi päävalmentaja Karri Kivi, Pekka Virta, Kari Jalonen tai Jukka Jalonen? Vai jopa villi kortti ulkomailta?

– Kyllähän me mietimme ja kartoitimme, että mitkä ne olemassa olevat vaihtoehdot ovat. Päädyimme kuitenkin aina siihen, että ”Havu” on parempi ja paras vaihtoehto, Myllykoski sanoo valmentajapäätöksestä.

Myllykoski viittaa ”Havulla” toiseen entiseen liigapuolustajaan Ville Mäntymaahan, joka nostettiin apuvalmentajan paikalta Kärppien väliaikaiseksi päävalmentajaksi.

– Hänet laitettiin TET-jaksolle, missä hän pääsi ihan aidosti tekemään töitä liigajoukkueen luotsina. Kenelläkään ei ollut mitään valittamista hänen töidensä suhteen.

Myllykosken mukaan Kärpät halusi tehdä ”asiat toisin”.

– Jos olisimme menneet perinteisen kaavan mukaan, olisimme ottaneet jonkun kokeneen valmentajan ja virkaiältään nuoremmat olisivat jääneet apureiksi. Halusimme kääntää tuon asetelman toisin päin. Näimme, että ”Havussa” on päävalmentajan karismaa ja oikeanlaista johtajuutta. Hänet heitettiin nuorena päävalmentajana syvään päätyyn – eli Oulun Kärppiin, isoon seuraan. Hänen rinnalleen tuotiin apuri, joka on kokenut ja jonka tiesimme persoonana, joka ei sahaisi oksaa tai alkaisi säheltämään.

Myllykosken viittaus kohdistuu Mikko Manneriin, Kärppien entiseen luotsiin, joka on toiminut jo tovin ajan Suomen A-maajoukkueen eli Leijonien apuvalmentajana. Manner oli vapaana, sillä hän ei ollut tehnyt minkään seurajoukkueen kanssa sopimusta sen jälkeen, kun hän sai viime keväänä lähtöpassit Brynäsistä.

– ”Mamba” (Manner) on ollut ihan täydellinen tuohon rooliin, johon me hänet halusimme ja johon me hänet pyysimme. On ollut kiva nähdä, että valmentajien keskinäinen kemia on toiminut todella hyvin. Se on näkynyt tuolla arjessa, Myllykoski kehaisee.

Päävalmentajavaihdoksen jälkeen Kärpät on napannut toiseksi eniten pisteitä koko Liigassa (28 ottelua, 57 pinnaa). Edellä on vain Lahden Pelicans (28 ottelua, 59 pistettä). Kärpät on vakuuttanut monissa edistyneissä tilastoissa ja sen yksilöt ovat olleet Liigan parhaimmistoa erityisesti alkaneen vuoden puolella.

– Kun päätöksiä tehdään, aina on olemassa mahdollisuus siihen, että homma ei toimikaan. Jälkiviisastelu on helppoa. Nyt on hyvä todeta, että onneksi teimme tämmöisen ratkaisun, Myllykoski tiivistää Kärppien valmentajavaihdosaiheen.

Kohumiehen motivaatio ja salavihkainen poistuminen

On aika hypätä pelaajiston puolelle. Tässä kohtaa amerikkalaistaustainen henkilö voisi todeta ääneen, että ”oh boy” eli vapaalla suomennoksella voe poijjjaat sentään.

Jos Kärppien syksyä ja talvea miettii, yksi aihe nousee jopa päävalmentajavaihdosta suuremmaksi:

Nick Ritchie.

Viime kaudella NHL:ssä kolme miljoonaa dollaria tienannut kanadalaishyökkääjä teki marraskuussa sopimuksen Ouluun. Hänen ensimmäisissä otteluissaan kaukaloissa näkyi rujo ilmestys.

Ritchie oli pahasti keskenkuntoinen.

– Meidän iso ajatuksemme oli se, että hän tulee tänne Ouluun ja laitamme hänet iskuun. Tiesimme, että hän ei ole välttämättä missään huippukunnossa, mutta halusimme uskoa siihen, että hän on vasta 27-vuotias jätkä, ja että hänellä olisi vielä kipinää jäljellä. Niin, että hän harjoittelisi hyvin meidän kanssamme ja että hän voisi nousta tuota kautta vielä NHL:ään. Eli niin, että hän olisi vetänyt hyvän kauden täällä ja saanut tuosta uuden startin. Mutta sitten… Myllykoski huikkaa ja kääntää päätään alaspäin.

– Sellainen tietynlainen kipinän puute tuli aika pian esille. Tai sillä hetkellä, kun muut pelasivat ja hän oli täällä harjoittelemassa.

Myllykoski viittaa hetkeen, kun Ritchie oli isosti otsikoissa. Hän sai peräti kahdeksan ottelun mittaisen pelikiellon, kun hän hakkasi jäässä maannutta TPS:n tähtihyökkääjää Markus Nurmea pään alueelle.

1:48

Kärpät oli kärsivällinen, ympärillä pyörineestä kohusta huolimatta.

– Pääsimme puntaroimaan sitä, että missä hänen motivaationsa menee ja että kuinka paljon hänellä on halua harjoitella. Se sitten paljastui ja mietimme, että ei meidän kannata lyödä päätä seinään, Myllykoski kertoo ratkaisevasta hetkestä.

Kärpät päätti lähteä Ritchien kanssa eri teille.

Piakkoin sen jälkeen, kun Ritchie oli saanut pitkän pelikiellon, Oulusta kuului tarinaa siitä, miten kanadalaishahmo oli lentänyt paikallisesta yökerhosta pihalle.

– Kyllähän mullekin tuli kaikennäköisiä huhuja siitä, että mitä hän tekee. Mulle on ihan sama, että mitä ihmiset tekevät vapaa-ajallaan, varsinkin kun kuuli, että mitä tuossa oli oikeasti tapahtunut (narikkalappu katosi, mistä syntyi väärinkäsitys). Ei tuolla tapahtumalla ollut mitään merkitystä meidän päätöksemme kohdalla, Myllykoski painottaa.

Ritchie hyppäsi lopulta Saksaan, missä hän edustaa nyt DEL-seura Iserlohn Roostersia.

Ritchie oli Myllykosken UTJ-pestin toinen hankinta. Ennen tätä Kärpät oli värvännyt ruotsalaishyökkääjän Noel Gunlerin itselleen.

Hän tuli lainalle Kärppiin NHL-seura Carolina Hurricanesista.

Jo heti hänen lainapestinsä alkuvaiheilla Oulusta kuului viestejä siitä, miten Gunler oli loukannut pahasti itseään. Hän palasi kuitenkin yllättävän nopeasti takaisin kehiin.

Hetki tästä ja Gunler katosi täysin takavasemmalle. Hänestä ei kuulunut enää mitään.

Lopulta Kärppien päävalmentaja Ville Mäntymaa paljasti yhden kotiottelun yhteydessä sen, miten Gunler oli ”poistunut maasta”.

– En voi kommentoida hänen tilannettaan muuta kuin siten, että hän ei ole ollut pelikykyinen. Hän ei vain pystynyt pelaamaan ja hän on jo lähtenyt pois. Toivotaan, että hän saisi itsensä ensi kautta varten kuntoon, Kärppien urheilutoimenjohtaja Myllykoski sanoo Gunleristä.

Kansantaitelija ja kallis Niku

Gunlerin poissaolon ja Ritchien lähdön myötä moni oletti, että Kärpät tekisi hankintoja siirtorajan yhteydessä. MTV Urheilun tietojen mukaan Kärpät oli hyvin lähellä sopimusta sen entisen hyökkääjän Juhamatti Aaltosen kanssa.

Iin taikuri, kansantaiteilija Aaltonen päätyi kuitenkin Lahteen.

Kärppien urheilupomo Myllykoski ei halua ottaa sen enempää kantaa Aaltosen tapaukseen. Hän puhuu siirtorajasta yleisellä tasolla.

– Juttelimme muidenkin kollegoiden kanssa sen jälkeen, kun siirtoraja oli ummessa, että kuinka vähän (markkinoilla) oli sellaisia pelaajia liikenteessä, jotka olisivat voineet auttaa selkeästi joukkuetta. Varmasti jostain ECHL:stä tai AHL:stä olisi löytynyt jotain, mutta niissä ongelma on se, että noista tapauksista ei tiedä hirveästi mitään. Tuollainen pelaaja olisi saattanut ottaa jonkun oman kasvatin paikan jostain kärjen takaa. Miltä se olisi sitten näyttänyt ulospäin? Ja olisiko se ollut reilua sitä pelaajaa kohtaan, joka olisi joutunut väistämään, Myllykoski pyörittelee aihetta.

Suomen sisällä ainoa merkittävä liikkuja oli Sami Niku, joka hyppäsi JYPistä Ilvekseen.

– Kyllähän meiltäkin kysyttiin sitä, että olemmeko kiinnostuneita hänestä (Nikusta). No totta helvetissä olimme, niin kuin olivat kaikki muutkin. Hintalappu vain karkasi sellaiseksi, ettei tuossa ollut mitään järkeä. Toinen juttu oli se, että meillä on nytkin peräpäässä kahdeksan tervettä puolustajaa, joista moni on petrannut kauden edetessä ihan hemmetisti. Varsinkin kokenut osasto. Olisiko tuollainen tuonut sitten mitään? Myllykoski ynnäilee.

Oma riski kesken kauden tehtävissä profiilihankinnoissa on se, että joukkueen sisäinen dynamiikka horjuu.

– Esimerkiksi (Les) Lancasterin kohdalla kävi näin. (Adam) Clendening tuli ja hän (Lancaster) sai vähemmän peliaikaa. Lancaster ei ollutkaan enää se ykkösheppa ja hän ei ollut tyytyväinen. Jokuhan noissa joutuu aina väistämään, Myllykoski kertaa realiteetteja.

Kärjessä isoja kysymyksiä

Myllykoski vannoo, että hän on ehtinyt varsin hyvin rakentamaan Kärppien ensi kauden joukkuetta.

– Tuolla on ollut ylimeneviä ja jatkuvia sopimuksia, jotka ovat helpottaneet omaa työtäni siinä, ettei ole tarvinnut lähteä ihan nollista muovaamaan. Kyllä tuolla vielä jonkin verran puuttuvia palasia on. Saa tehdä ihan reippaasti töitä ennen kuin uskaltaa lähteä kesälomille sitten joskus heinäkuussa, Myllykoski valottaa.

Oulussa merkittävä huomio kohdistuu siihen, että Oulu on... Oulu. Se on perämetsässä, kaukana kaikesta. Vaikka voisi mieltää, että Ouluun lentää tunnin Helsingistä. Tämä ei kerro kuitenkaan kaikkea totuutta.

Tuo on vasta ensimmäinen steppi monella vierasreissulla.

Tähän päälle Kärppien joukkue saattaa viettää vielä 3–4 tuntia bussissa. Eli se matkustaa käytännössä koko päivän ajan, jotta se pääsee johonkin.

Kaikki nämä realiteetit huomioiden oleellinen kysymys on se, että miten Kärpät pystyy kilpailemaan samoista pelaajista esimerkiksi Tampereen tai Helsingin porukoiden kanssa, joilla etäisyydet ovat paljon lyhyemmät ja joilla rahaa on yhtä paljon?

– Olen itsekin etelästä ja tiedän sen eron, mikä esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Oulussa pelaamisen välillä on. Selvää on se, että Oulu on hankalampi paikka. Siihen on vastattu sillä, että täällä Oulussa pelaajan elämä ja oleminen on tehty mahdollisimman helpoksi, eli niin, että pelaajan ei tarvitse paljoa stressata siitä, että miten hän jaksaa. Kaikki matkustaminen sun muu huomioidaan viikkorytmissä ja harjoittelun yhteydessä. Kaikkea tuota pitää tarkkailla ja nykyteknologia antaa siihen huomattavasti apua. Pystymme seuraamaan sitä, että pelaajat saavat riittävästi lepoa kaiken rasituksen keskellä. Tuo auttaa pelaajia jaksamaan. Tiedostamme sen, että olemme pohjoisesta ja että olemme kaukana kaikesta.

– Sen takia – niin tällä hetkellä kuin jatkossa – meille iso arvo on se, että meillä on oululaistaustaisia pelaajia. Ovat he sitten olleet täällä tai käyneet jossain välissä. Sillä on iso arvo, että he tietävät, minne he tulevat ja että millaista eläminen täällä on. Oululaislähtöisyys on meille iso plussa, Myllykoski sanoo suoraan.

Kärpät on isojen ratkaisujen ja päätösten äärellä, sillä sen omia kasvatteja on siirtymässä kovaa vauhtia muualle.

Kärpät teki jo yhden kuohuttavan liikkeen, kun se päästi seuran superlupauksen Niklas Kokon Pelicansiin. Tässä taustalla oli kinkkinen maalivahtitilanne, missä Kärpät päätyi ratkaisuun, missä se nojasi kesken kauden Ouluun palanneeseen Tomi Karhuseen ja jo valmiiksi seurassa olleeseen Niclas Westerholmiin.

Hyökkääjien puolella Liigan tämän kauden sensaatio Arttu Hyry saattaa hyvin todennäköisesti hypätä ensi kaudeksi NHL:ään.

– Jos homma ei jostain syystä toimi, niin totta kai haluamme pitää ”Hyrskyn” täällä, Myllykoski sanoo Hyryn tilanteesta.

Toinen pohdinnan aihe liittyy Kärppien tämän kauden isoon tukijalkaan, seuran ylivoimaiseen MVP-pelaajaan eli Teemu Turuseen. SM-liigan maalipörssiä johtava Turunen siirtyy todennäköisesti joko Keski-Eurooppaan tai Tampereelle.

Oulussa jatkaminen olisi iso yllätys.

– Haluamme totta kai pitää hänet täällä, Myllykoski toteaa Turusesta.

Hyry ja Turunen ovat olleet Kärppien tämän kauden johtavia pelaajia. Jos he lähtevät, he jättävät jälkeensä merkittävän aukon.