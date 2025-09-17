Jääkiekon SM-liigassa keskiviikon kierroksella ohjelmassa oli viisi ottelua.

Mielenkiinto kohdistui muun muassa Helsinkiin, missä IFK yritti päästä kahden perättäisen tappion jäljiltä voittokantaan kiinni.

Se...

... melkein onnistui.

HIFK oli jo avauserässä helisemässä, kun vierasjoukkue Lukko heilutti maaliverkkoja tiuhaan tahtiin.

Lukko siirtyi alle kahdeksassa minuutissa jo 3–0-johtoon. Tämä päätti myös IFK-vahdin Niko Hovisen iltapuhteen.

Maalivahdin vaihdos ei kuitenkaan isäntiä auttanut, vaan Lukon johto kasvoi toisessa erässä Jakob Stenqvistin osumalla.

IFK onnistui rikkomaan kuparisen kolmannessa erässä, kun Vincent Marleau iski isännille kavennuksen. Lukko otti kuitenkin lopulta 5–1-voiton.

Lukko koki illan kamppailussa ikävän takaiskun, kun sen tähtivahti Antti Raanta joutui jättämään pelin kesken.

Lisää tästä jutun yläreunan videolta.

Jos ei kulje HIFK:lla, niin samaa voi sanoa SM-liigan mestarisuosikki Ilveksestä. Tommi Niemelän luotsaama tupsukorvalauma koki jo kauden kolmannen tappionsa, kun Jukurit kaatoi sen lukemin 3–2.

Ilves siirtyi avauserässä johtoon Simon Johanssonin ylivoimamaalilla. Sen jälkeen Jesper Piitulainen, Sakke Hämäläinen ja Alexander Ruuttu käänsivät asetelmat omilla ylivoimaosumillaan.

Matic Török kavensi vielä Ilvekselle, mutta se oli vieraiden kannalta laiha lohtu.

Ilves ei ole ottanut yhtään pistettä kolmesta pelaamastaan liigaottelusta. Se on nollasaldolla sarjan hännillä.

Illan huippukamppailu käytiin Lappeenrannassa, missä SaiPan ja Tapparan ottelusta ei draamaa puuttunut.

Joukkueet olivat tasatilanteessa 2–2, kun kolmannen erän toiseksi viimeinen minuutti lähti liikkeelle. Sen jälkeen Tappara shokeerasi kiimaliiteriä, kun Ondrej Pavel tarjoili ja Jesper Mattila painoi kiekon alivoimalla kotijoukkueen nuottaan.

SaiPa sai vielä hirmuisen rummutuksen päälle, mutta Tappara kesti maalivahtinsa Juha Metsolan johdolla.

Tapparalle kauden kolmas voitto loppulukemin 2–3.

SM-liigakierroksen 17.9.2025. lopputulokset:

HIFK–Lukko 1–5

Jukurit–Ilves 3–2

SaiPa–Tappara 2–3

Sport–Kärpät 1–2

TPS–Pelicans 3–1