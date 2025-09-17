Ilves hakee yhä kauden avausvoittoaan SM-liigassa, kun se hävisi myös keskiviikkona Jukureille. Mikkelissä pelattu mittelö kääntyi isännille 3–2.

Ilves tuli vielä loppuhetkillä maalin päähän Matic Törökin kavennuksen myötä. Se ei kuitenkaan riittänyt, kun Jukurit heittäytyi uhrautuvaisesti kiekkojen eteen.

– Huikea taistelu heiltä, Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä kehui Jukureita.

– Toi halu syödä kiekkoja, puolustaa ja laittaa kaikki peliin... he ansaitsivat täysin voittonsa. Tuossa oli kaikki se, mitä meillä ei ollut, Niemelä niputti tylyn napakasti.

Ilves on hävinnyt syksyn kaikki kolme liigapeliään. Niemelän mukaan jokaisessa kamppailussa on ollut samoja piirteitä.

– Luomme paljon maalipaikkoja ja olemme omissa aika heikkoja, emmekä ole ihan valmiita tekemään sitä työtä, mitä pitäisi maalin edessä tehdä, Niemelä näkee.

Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen sen sijaan oli erittäin tyytyväinen omiensa otteista. Virtanen ilahtui erityisesti siitä, miten joukkue oli ottanut koppia viime perjantain JYP-tappion jäljiltä.

Lisää Niemelän ja Virtasen ajatuksia jutun yläreunan videolta, mistä näkyy Jukureiden ja Ilveksen ottelun lehdistötilaisuus.