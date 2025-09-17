Jääkiekon SM-liigassa TPS isännöi keskiviikon kierroksella Pelicansia.

TPS aloitti illan ottelun vahvasti, kun se värkkäsi upean kuviomaalin. Osuma syntyi, kun Tarmo Reunanen ja Leevi Teissala rakentelivat, minkä jälkeen Aatos Koivu saattoi naulata kiekon aivan tyhjään pömpeliin.

1:09 TPS:ltä upea kuvio – Aatos Koivu naulaa tyhjään maaliin

Pelicans sai avauserässä pelottavia uutisia, kun sen kärkisentteri Elias Vilén koki kovia varsin harmittomalta näyttäneen päätytilanteen yhteydessä. Vilén jäi hetkeksi makaamaan jäähän, minkä jälkeen hän poistui pukukopin puolelle.

Video kyseisestä tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

Vilén, 24, on paininut viime kausien aikana loukkaantumishaasteiden keskellä. Vilén pelasi edellisellä sesongilla 44 ja sitä ennen vain 31 runkosarjakamppailua.

Pelicans tuli avauserän lopulla tasoihin, kun Onni Lind rakenteli ja Konsta Hirvonen osui TPS-maalin tuntumasta. Erätauolle edettiin lukemista 1–1.