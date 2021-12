SM-liigan maalitykiltä kovaa kritiikkiä Jussi Tapolalle – oudot käänteet seurasivat toisiaan Tapparan kriisikaudella

Ketjukaveri heivattiin ulos Tapparasta

Elmeri Elo / All Over Press

Elmeri Elo / All Over Press

– Se sopii minulle paremmin, koska minulla on oma ohjelmani, jota olen aina tehnyt Tshekistä alkaen. Teen kyllä töitä, mutta olo tuntuu samalla tuoreelta. Se on varmaankin suurin ero viime vuoteen verrattuna, Smejkal pohtii.

Koti siellä missä perhekin

Tällä kaudella Smejkal on heiluttanut Pelicansissa verkkoa 13 kertaa 20 ottelun aikana. Pistepörssissä edellä on vain hänen ketjukaverinsa Lukas Jasek tehoin 5+22=27. Kaksikko tuntee toisensa Tshekin nuorisomaajoukkueista.

– Tänne tulevat nuoret kokevat saavansa tilaisuuden pelata, koska Suomessa nuoremmatkin pelaajat saavat peliaikaa. He tietävät myös sen, että paikka pitää ansaita ja jos he eivät tee kovaa töitä, niin se ei onnistu.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Tämä on mukava kaupunki. Viihdyn täällä tyttöystäväni ja koirani kanssa. Nyt on vain ollut todella kylmää, joten se on sen puolesta ollut vähän kovempaa. Seuraavista kuukausista tulee kovia, mutta se on ihan ok, hän ennakoi yhden Suomessa vietetyn talven kokemuksella.