Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK jäi keskiviikon kierroksella pahasti Rauman Lukon jalkoihin. IFK:n päävalmentaja Olli Jokinen ei voinut kuin myöntää raadolliset faktat murskatappion jälkeen. Lukko haki mukaansa 5–1-voiton.
Kierrosraportti: HIFK:lle karu murskatappio, Ilveksellä kylmäävä saldo – Tapparalta dramaattinen temppu
Lukko paineli jo avauserässä 3–0-johtoon, minkä yhteydessä HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen vaihtoi maalivahtia. Niko Hovinen pois tolppien välistä ja tilalle Paavo Kohonen.
Sekään ei auttanut.
– Saimme heti ottelun alussa luisteluamme käyntiin ja siellä oli sellaista kamppailuhalukkuutta, mitä meillä pitää olla. Alku oli tänään ratkaisevassa roolissa, Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä totesi tyytyväisenä lehdistötilaisuudessa.
Lukko otti illan ottelusta liigakauden ensimmäisen voittonsa.
HIFK:n päävalmentaja Jokinen tarttui Lämsän sanoihin.
– Olimme vähän perässä, nimenomaan luistelussa ja kamppailussa, Jokinen myönsi.
IFK sai illan ottelun alla apuja sairastuvan puolelta, kun hyökkääjät Sebastian Repo ja Jere Somervuori palasivat kehiin. Repo pelasi keskiviikkona kauden avausottelunsa.
Jokiselta kysyttiin aiheesta eli HIFK:n saamista avuista. Muun muassa tästä lisää jutun yläreunan videolta, missä näkyy HIFK:n ja Lukon pelin lehdistötilaisuus.