Simppelillä kikalla liukkaatkin housut pysyvät henkarissa

Tällä kikalla housut pysyvät siististi henkarissa.

Puvunhousuja voi olla vaikea ripustaa siististi roikkumaan vaatekaappiin. Liukkaat housut eivät useinkaan meinaa pysyä henkarilla, vaan valuvat tangolta maahan, varsinkin jos henkarissa ei ole klipsejä tai samettista pintaa, joka pitäisi housut paikoillaan.

Voit kokeilla housujen ripustamisessa Lontoon hienostoalueen vaattureiden kehittämä taittelutekniikkaa eli The Savile Row Foldia.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka ammattilaisten suosima kikka toimii.