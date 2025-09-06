Simppelillä kikalla liukkaatkin housut pysyvät henkarissa

0:38imgOletko kokeillut jo tätä housujen ripustamista helpottavaa kikkaa?
Julkaistu 25 minuuttia sitten
Fanni Parma

Tällä kikalla housut pysyvät siististi henkarissa.

Puvunhousuja voi olla vaikea ripustaa siististi roikkumaan vaatekaappiin. Liukkaat housut eivät useinkaan meinaa pysyä henkarilla, vaan valuvat tangolta maahan, varsinkin jos henkarissa ei ole klipsejä tai samettista pintaa, joka pitäisi housut paikoillaan.

Voit kokeilla housujen ripustamisessa Lontoon hienostoalueen vaattureiden kehittämä taittelutekniikkaa eli The Savile Row Foldia

Katso yllä olevalta videolta, kuinka ammattilaisten suosima kikka toimii. 

