"Silmien ja aivojen terveys liittyvät läheisesti toisiinsa" – näköongelmilla yhteys suurempaan dementiariskiin?

Mitä useampia näköongelmia henkilöllä on, sitä suurempi on tutkimuksen havaintojen mukaan dementian riski.

Tarkastelussa seitsemänkymppisten terveystiedot

Valtaosa näköongelmista hoidettavissa

Tutkimuksen rajoitteet

Tutkimuksella on tiettyjä rajoitteita, kertoo Killeen. Yksi niistä on se, että tutkijoilla ei ollut tietoa näön heikkenemisen syistä. Näin olleen he eivät voineet tarkastella, millainen oli dementian ja tiettyjen silmäsairauksien kuten kaihin, glaukooman ja silmänpohjan rappeuman, välinen yhteys.

Lääkäri: Tulokset vakuuttavia

– Etenkin iäkkäämpien aikuisten olisi tärkeää tarkistuttaa näkönsä säännöllisesti sekä korjata puutteet elämänlaatunsa optimoimiseksi ja dementialta suojautumiseksi.



Smallin mukaan fyysisen terveyden tapaan myös kognitiiviseen terveyteen pätee englanninkielinen sanonta "use it or lose it". Jos sitä ei käytä, sen menettää.



Myös Killeen on sitä mieltä, että ennaltaehkäisy on avainasemassa niin näön kuin aivojen toiminnan kannalta.