Tutkimus: Kissoille voi kehittyä dementia kuten ihmisille

Tuoreen tutkimuksen mukaan kissoillekin voi kehittyä dementia samaan tapaan kuin ihmisille kehittyy Alzheimerin tauti. Tutkimus luo toivoa sairauden tutkimustyön saralla.
Edinburghin yliopiston tutkijat suorittivat ruumiinavauksen 25 kissan aivoille. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, kärsivätkö kissatkin dementiasta. Kissat valikoituivat tutkimukseen sen perusteella, olivatko ne osoittaneet eläessään dementian oireita, kuten sekavuutta, katkonaista unta ja lisääntynyttä ääntelyä.
Tutkimustuloksista uutisoi muun muassa BBC.
Tutkijat löysivät kissojen aivoista beeta-amyloidikertymiä. Se on myrkyllinen proteiini, jonka kertyminen aivoihin on yksi tyypillinen merkki Alzheimerin taudista.
– Dementia on tuhoisa sairaus – olipa se sitten ihmisillä, kissoilla tai koirilla, kommentoi Edinburghin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtori Robert McGeachan BBC:llä.
Tutkijat ovat ylistäneet löytöä "täydelliseksi luonnolliseksi malliksi Alzheimerin taudista".
– Tutkimustuloksemme korostavat huomattavia yhtäläisyyksiä kissojen dementian ja Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten välillä, kertoo McGeachan.
Kissoista tehdyn löydöksen uskotaan auttavan ihmisten Alzheimerin tautiin liittyvässä tutkimustyössä ja uusien hoitomuotojen etsimisessä.
– Tämä avaa myös mahdollisuuden sille, voisivatko lupaavat uudet hoitomuodot ihmisten Alzheimerin taudin hoidossa auttaa myös ikääntyvien lemmikkiemme kanssa, hän pohtii.
Näin kissojen aivoja tutkittiin
Tutkimuksessa otettiin mikroskoopilla aivokuvia vanhoista kissoista, jotka olivat osoittaneet dementian merkkejä vielä eläessään. Kuvat paljastivat beeta-amyloidiplakin kertyneen aivojen synapseihin eli aivosolujen liitoskohtiin.
Synapsit mahdollistavat viestien kulun aivosolujen välillä. Niiden menettäminen aiheuttaa muistin ja ajattelukyvyn heikkenemistä Alzheimerin tautia sairastavilla ihmisillä.
Tutkimustiimi uskoo, että kissoilla tehty löytö voisi auttaa ymmärtämään sairauden etenemisprosessia selkeämmin ja tarjota arvokasta tietoa ihmisten dementian tutkimiseen.
Tutkijat ovat aiemmin tutkineet Alzheimerin tautia geneettisesti muunnelluilla jyrsijöillä, vaikka esimerkiksi hiiret eivät luonnostaan kärsi dementiasta.
– Koska kissat kehittävät luonnostaan tämänkaltaisia muutoksia aivoissaan, voivat ne tarjota tarkemman mallin sairaudesta kuin perinteisemmät laboratorioeläimet. Se hyödyttäisi molempia lajeja ja niiden omistajia, kertoo McGeachan.
Hyödyttääkö tutkimus kissoja?
Tutkijat löysivät todisteita siitä, että aivojen tukisolut eli astrosyytit ja mikrogliasolut peittivät vaurioituneet synapsit.
Se on tunnettu aivojen prosessi, joka on tärkeää aivojen kehityksen kannalta, mutta aiheuttaa myös dementiaa.
Eläinlääketieteen professori Danielle Gunn-Moore kertoo, että tutkimustulos voisi myös auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan kissojen dementiaa.
– Kissan dementia on todella ahdistavaa sekä kissalle että sen ihmiselle, hän sanoo.
Kissoilla tehdyn tutkimuksen on rahoittanut Wellcome Trust hyväntekeväisyyssäätiö ja UK Dementia Research Institute. Se on julkaistu European Journal of Neuroscience -julkaisussa.
– Juuri tällaisten tutkimusten avulla ymmärrämme, miten kissoja voidaan parhaiten hoitaa. Tämä on hienoa niin kissoille kuin niiden omistajille sekä Alzheimerin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen, Gunn-Moore jatkaa.
8:05Näin oirehtii alkava Alzheimerin tauti, kertoo Muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen.
Lähteet: European Journal of Neuroscience, University of Edinburgh ja BBC