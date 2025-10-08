Miten toimii puhuva kalenterikello, entä liesi- tai ovihälytin? Miten paikannin, kuten Airtag, voi auttaa muistisairasta?

Kun Marja Pentikäisen muistisairaalle puolisolle ei löytynyt kotia, Pentikäinen itse kouluttautui asiantuntijaksi. Tavoitteena oli löytää asunto, jossa muistisairas puoliso pystyisi liikkumaan turvallisesti ja löytämään esimerkiksi wc:n helposti.

Suomessa on yli miljoona vähintään 70-vuotiasta, joista suurin osa asuu kotona. Kotona pärjäämiseen on olemassa lukuisia erilaisia apuvälineitä.

– Muistisairaille on esimerkiksi vuorokausikalenteri. Kalenterikello, joka näyttää kellonajan, päivän ja mikä vuorokaudenaika on, Valli ry:n erityisasiantuntija Kaisa Huuhtanen kuvaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kello puhuu ilmoittamansa asiat ääneen.

– Suomessa talvella on aina pimeää ja kesällä aina valoisaa, ei välttämättä ikkunasta katsomalla pysty katsomaan, mikä aika on, ja muistisairaalla kognitio alkaa heittää.

Älykellosuositus kaikille

Esimerkiksi älydosetti osaa hälyttää, kun lääke pitää ottaa. Ovihälytin puolestaan ilmoittaa, jos asunnon ovi avataan. Hälytys voi kaikua asunnossa, tai ilmaantua esimerkiksi omaishoitajan kännykkään.

Paikantimen, kuten Airtagin, voi kiinnittää esimerkiksi rollaattoriin.

– Suosittelisin, että jokaisen ihmisen pitäisi hankkia viimeistään eläkkeelle jäädessä älykello ranteeseen! Ihan vain sen takia, että kun jossain aiheessa elämää tulee se tilanne vastaan, että tarvitaan oikeasti turvaranneke, siirtymä siihen on helpompi, Huuhtanen sanoo.

Millaisia apuvälineitä muistisairaalle on olemassa? Katso koko esittely tärkeistä apuvälineistä yllä olevalta videolta.

