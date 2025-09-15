Yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa käydään maanantaina taistelua muun muassa naisten moukarin mitaleista. MTV Urheilu seuraa kisapäivää hetki hetkeltä.

Kisapäivän ohjelma maanantaina 15.9.

13.35 400 metrin aidat, miehet, alkuerät

13.40 Pituushyppy, miehet, karsinta

14.10 Seiväshyppy, miehet, finaali

14.20 110 metrin aidat, miehet, alkuerät

15.00 Moukariheitto, naiset, finaali

Kosonen, Tervo

15.05 100 metrin aidat, naiset, välierät

Harala, Keskitalo

15.30 1500 metriä, miehet, välierät

15.55 3000 metrin estejuoksu, miehet, finaali

16.20 100 metrin aidat, naiset, finaali

Harala, Keskitalo?

Liveseuranta:

Klo 14.32: Miesten pituudessa toistaiseksi vain Espanjan Lester Lescay (821) ja Kreikan Miltiadis Tentoglou (817) ovat ylittäneet karsintarajan. Kolmatta kierrosta mennään.

Klo 14.30: Nooralotta Neziri piipahti Ylen haastattelussa kertomassa tunnelmistaan MM-kisat pilanneen polvivamman jälkeen:

Klo 14.03: Miesten seiväsfinaalissa aloituskorkeutena on 555, josta nostetaan suoraan 575:een. Näin ollen jopa Armand Duplantis käy varmistamassa itselleen tuloksen heti aloituskorkeudesta. Sen sijaan seiväslegenda Renaud Lavillenie ja kreikkalainen Emmanouil Karalis jättävät ensimmäisen korkeuden väliin.

Klo 13.55: Norjan Karsten Warholm hölköttelee eränsä kolmosena jatkoon miesten 400 metrin aidoissa. Aika 48,56 jää kaksi ja puoli sekuntia hänen kauden parhaastaan.

Klo 13.41: Kososen ja Tervon kovimpiin kilpakumppaneihin lukeutuu kanadalainen Camryn Rogers. MTV Urheilu tapasi moukaritähden karsintojen jälkeen:

Klo 13.36: Päivän ensimmäisenä lajina on miesten 400 metrin aitojen alkuerät. Myös miesten pituuden karsinta on alkamassa.

Klo 13.00: Oikein mukavaa viikon alkua ja tervetuloa jännittämään suomalaisittain erittäin suurta päivää Tokion MM-kisoissa! Tänään klo 15 käynnistyy naisten moukarifinaali, jossa Silja Kosonen ja Krista Terve kisaavat MM-mitaleista. Sen lomaan juostaa naisten pika-aitojen välierät, joihin suomalaisista tiensä ovat raivanneet Lotta Harala ja Saara Keskitalo.

Tokion MM-kisojen aamusessiossa tapahtui suomalaisittain paljon. Tässä parhaita paloja: