Yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa käydään maanantaina taistelua muun muassa naisten moukarin mitaleista. MTV Urheilu seuraa kisapäivää hetki hetkeltä.
Kisapäivän ohjelma maanantaina 15.9.
13.35 400 metrin aidat, miehet, alkuerät
13.40 Pituushyppy, miehet, karsinta
14.10 Seiväshyppy, miehet, finaali
14.20 110 metrin aidat, miehet, alkuerät
15.00 Moukariheitto, naiset, finaali
Kosonen, Tervo
15.05 100 metrin aidat, naiset, välierät
Harala, Keskitalo
15.30 1500 metriä, miehet, välierät
15.55 3000 metrin estejuoksu, miehet, finaali
16.20 100 metrin aidat, naiset, finaali
Harala, Keskitalo?
Liveseuranta:
Klo 14.32: Miesten pituudessa toistaiseksi vain Espanjan Lester Lescay (821) ja Kreikan Miltiadis Tentoglou (817) ovat ylittäneet karsintarajan. Kolmatta kierrosta mennään.
Klo 14.30: Nooralotta Neziri piipahti Ylen haastattelussa kertomassa tunnelmistaan MM-kisat pilanneen polvivamman jälkeen:
Lue lisää: Nooralotta Neziri Ylelle: Itku tullut monena aamuna – vaikenee vamman laadusta
Klo 14.03: Miesten seiväsfinaalissa aloituskorkeutena on 555, josta nostetaan suoraan 575:een. Näin ollen jopa Armand Duplantis käy varmistamassa itselleen tuloksen heti aloituskorkeudesta. Sen sijaan seiväslegenda Renaud Lavillenie ja kreikkalainen Emmanouil Karalis jättävät ensimmäisen korkeuden väliin.
Klo 13.55: Norjan Karsten Warholm hölköttelee eränsä kolmosena jatkoon miesten 400 metrin aidoissa. Aika 48,56 jää kaksi ja puoli sekuntia hänen kauden parhaastaan.
Klo 13.41: Kososen ja Tervon kovimpiin kilpakumppaneihin lukeutuu kanadalainen Camryn Rogers. MTV Urheilu tapasi moukaritähden karsintojen jälkeen:
Lue lisää: Tämä tähti seisoo suomalaisten MM-unelman tiellä – povaa hurjaa moukarifinaalia: "Siitä tulee hullu kilpailu"
Klo 13.36: Päivän ensimmäisenä lajina on miesten 400 metrin aitojen alkuerät. Myös miesten pituuden karsinta on alkamassa.
Klo 13.00: Oikein mukavaa viikon alkua ja tervetuloa jännittämään suomalaisittain erittäin suurta päivää Tokion MM-kisoissa! Tänään klo 15 käynnistyy naisten moukarifinaali, jossa Silja Kosonen ja Krista Terve kisaavat MM-mitaleista. Sen lomaan juostaa naisten pika-aitojen välierät, joihin suomalaisista tiensä ovat raivanneet Lotta Harala ja Saara Keskitalo.
Tokion MM-kisojen aamusessiossa tapahtui suomalaisittain paljon. Tässä parhaita paloja: