Elina Lampela jäi Tokion MM-kisojen seiväskarsintaan tuloksella 445. Kisan jälkeen median eteen marssi murtunut urheilija lasittunut katse silmissään.

– Harmittaa tietenkin. Tänään olisi pystynyt hyppäämään paljon, Lampela sanoi synkkä ilme kasvoillaan.

– En minä näihin kisoihin enää tule karsiutumaan.

Korkeudet 425 ja 445 menivät yli ensimmäisellä yrityksellä. 460 oli kuitenkin tänään liikaa, vaikka viimeinen hyppy oli todella lähellä onnistua.

– Luulin jo, että se meni yli, Lampela kertoi.

Lampela hyppäsi karsintakisan täysin uusilla seipäillä, mutta kilpailu ei kaatunut hänen mukaansa siihen.

Tuntuivatko ne erilaisilta tai vaikeilta?

– Eivät, Lampelan ytimekäs vastaus kuului.

Millaisia hypyt olivat teknisesti?

– En osaa sanoa, kun en ole nähnyt hyppyjä. Ne varmaan vähän meni läpi, kun etäisyyksien kanssa oli hakemista.

Lampela hyppäsi edeltävässä kisassaan ulkoratojen ennätyksensä 464. Hänen EM-halleissa hypätty ennätyksensä on 470.