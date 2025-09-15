Lotta Haralan välieräsuoritus 100 metrin aidoissa meni pahasti reisille yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa.

Harala otti pika-aitojen ensimmäisessä välierässä selvän varaslähdön. Hän tiesi heti lähteneensä liian aikaisin vauhtiin ja oli silminnähden järkyttynyt erheestään.

Haralalle näytettiin hetken päästä punamustaa lappua, eikä suomalaisaiturilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin poistua pettyneenä lähtöpaikalta.

– Epätodellinen olo, Harala kommentoi MTV Urheilulle.

– Oli hyvä lataus. Sillä mentaliteetilla lähdin, että hyvä lähtö ja täysillä ensimmäisen aidan yli. Heti sillä hetkellä kun irtosin ajattelin, että apua, tapahtuiko tämä oikeasti.

Reagoitko mihinkään ääneen?

– En, vastasi Harala ja otti täyden vastuun omille harteilleen.