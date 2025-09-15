Ilona Mononen juoksi Suomen ennätyksen 9.21,02, mutta jäi ulos Tokion MM-kisojen 3 000 metrin estejuoksun loppukilpailusta.

Mononen oli oman eränsä kahdeksas. Jatkoon pääsi erän viisi kärkinimeä.

– Ajallisesti Suomen ennätykseen pitää olla tyytyväinen. Jäihän se nyt hampaankoloon. Oli sellainen fiilis, että 9.20 olisi tullut helposti tänään, mutta ei tullut, ei riittänyt jatkoon. Silti juuri ja juuri plussan puolella, Mononen kertasi suoritustaan MTV Urheilulle.

– Oli aika rento alkuvauhti kaikille. Olisi pitänyt olla kovempi kiihdytysvaiheessa. Se (kiihdytys) oli sitten aika reipas, kun se tapahtui, Mononen jatkoi.

– Juoksu tuntui kyllä ihan hyvältä. Pitää vähän soimata itseäni, että miksi en vain juossut kovempaa. Ei vain kulkenut.

Mononen on sai kisan aikana kilpailuetua esteiden ylityksissä. Suomalainen pitääkin estetekniikkaa omana erityisvahvuutenaan.

– Siihen olen tosi tyytyväinen. Tuli tosi vähän sellaisia oikeasti huonoja esteitä. Vesiesteillä aukesi aika jopa kummallisesti, että sain napattua sitä "pussia" pois ympäriltä, yhdellä ponnistuksella parikin sijaa. Se on selkeästi vahvuuteni estejuoksijana.

21-vuotiaan Monosen kausi oli onnistunut. Kirkkaimpana kruununa alle 23-vuotiaiden EM-kulta heinäkuussa.

– Olen parhaassa kunnossa vielä syyskuussa, ja vielä välissä junioreiden EM-kisoissa iso onnistuminen. Ihan tyytyväinen, vaikka päätavoite, eli finaalipaikka, jäi täällä tällä kertaa hampaankoloon, Mononen päätti.

Monosen nimissä ollut edellinen Suomen ennätys syntyi Pariisin olympialaisissa. Hän paransi lukemia tänään vajaat kaksi sekuntia.